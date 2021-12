Sandra Bullock é atriz mais bem paga de Hollywood

Sandra Bullock lidera a lista das atrizes mais bem pagas de Hollywood ao arrecadar US$ 51 milhões, na frente de Jennifer Lawrence e Jennifer Aniston, segundo o ranking publicado nesta segunda-feira pela revista "Forbes".

"Não ganhou o Oscar de melhor atriz este ano, mas foi para casa com um montão de dinheiro graças ao seu papel em "Gravidade" (2013), que a transformou na atriz mais bem paga, ao faturar US$ 51 milhões".

A medalha de prata foi para Jennifer Lawrence, que os 23 anos embolsou US$ 34 milhões, graças a sua participação em "Jogos Vorazes", e a terceira posição ficou com Jennifer Aniston, com 31 milhões.

No quarto lugar do cobiçado ranking apareceu Gwyneth Paltrow, com US$ 19 milhões, na frente de Angelina Jolie, com US$ 18 milhões, Cameron Díaz, também com US$ 18 milhões, e Scarlett Johansson, com US$ 17 milhões.

Jolie foi no ano passado a atriz que mais faturou em Hollywood, com US$ 33 milhões, graças em boa medida pelo papel de protagonista de "Malévola", que já arrecadou US$ 700 milhões no mundo todo.

A lista das dez atrizes mais bem pagas é fechada com Amy Adams em oitavo lugar, que nos últimos 12 meses ganhou US$ 13 milhões, Natalie Portman também com US$ 13 milhões, e Kristen Stewart em 10º, com US$ 12 milhões.

A revista destacou que as mulheres continuam ganhando muito menos que seus companheiros em Hollywood, já que os dez atores mais bem pagos faturaram juntos US$ 419 milhões, quase o dobro dos US$ 226 milhões das dez atrizes da lista.

