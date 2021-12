Sam Taylor-Johnson vai dirigir '50 Tons de Cinza'

A britânica Sam Taylor-Johnson vai dirigir o filme baseado no best seller "50 Tons de Cinza", da inglesa E. L. James. O elenco do longa, no entanto, não foi confirmado pela produtora Universal. Boatos afirmam que Ryan Gosling, Henry Cavill e Michael Fassbender estão cotados para viver Christian Grey. Para protagonista, Emma Watson, Mila Kunis e Rooney Mara são as favoritas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

