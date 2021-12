Sam Smith interpretará música-tema de "007 Contra Spectre"

Sam Smith anunciou por meio do seu perfil no Instagram que irá interpretar a música-tema do novo longa de James Bond, "007 Contra Spectre". O cantor já havia criado suspense ao postar uma foto usando um anel com o logotipo do filme no dia anterior.

"Este é um dos pontos altos da minha carreira. Estou honrado de finalmente anunciar que vou cantar a música-tema do novo filme do James Bond. Estou muito animado de fazer parte disso", escreveu o cantor, ao se referir à canção "Writing's On The Wall".

Ouça a canção "Writing's On The Wall":

