Sam Smith divulga prévia da música do filme de James Bond

Sam Smith divulgou nesta segunda-feira, 21, 15 segundos de Writing´s on the Wall, canção tema do novo filme de James Bond, 007 Contra Spectre. O áudio mostra apenas a parte instrumental da música, mas parece que coisa boa vem por aí, já que se parece com canções clássicas da série, com muito instrumento de sopro e orquestra. Confira abaixo:

4 days!! https://t.co/LYGQePI8Cm Thanks to everyone pre-ordering, can't wait for you to hear 'Writing's On The Wall' https://t.co/nEYRMK8qif — SAM SMITH (@samsmithworld) 21 setembro 2015

A música vai ser lançada no dia 25 de setembro. Já o longa 007 Contra Spectre vai estrear no Brasil no dia 5 de novembro. A 24ª aventura de James Bond vai mostrar o agente secreto tentando desvendar o que é Spectre, uma nova organização criminosa.

Daniel Craig volta como James Bond pela quarta vez. O filme ainda tem no elenco Christoph Waltz, Monica Bellucci, Léa Seydoux e Ralph Fiennes. A direção é de Sam Mendes, que dirigiu 007 - Skyfall.

adblock ativo