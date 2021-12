Salvador vai perder duas salas de cinema

Os cinéfilos baianos vão perder mais duas salas de cinema. Os Cines Ponto Alto I e II, que funcionavam no Shopping Ponto Alto, terão as últimas sessões nesta quinta-feira, 31, às 19h50. As salas funcionavam desde a inauguração do shopping, em 1995, e tinham como público os moradores da Avenida São Rafael, São Marcos e bairros da região em suas salas.

A notícia foi recebida com tristeza pelos moradores que costumavam frequentar o local, que exibia uma média de quatro filmes por semana. "O ingresso era mais barato que os cinemas convencionais e ainda ganhávamos a pipoca. É uma pena ter fechado, menos uma diversão para o pessoal daqui", lamenta a estudante Marina Gomes, de 16 anos. Para assistir um filme em uma das duas salas do cinema, o espectador pagava R$6 (Inteira) e R$ 3 (meia).

Para a dona de casa, Maria Farias, de 35 anos, o fechamento do cinema incentiva a melhoria do local, que não oferecia uma estrutura de boa qualidade aos frequentadores. "Tinha cadeira rasgada e os filmes demoravam um pouco para chegar aqui, tomara que o cinema volte reformado, oferecendo mais para quem paga para assistir um filme lá", torce a moradora da Avenida São Rafael.

A equipe de reportagem do grupo A TARDE procurou o direção da Orient Filmes, que administra as salas do cinema, para saber o motivo do fechamento das duas salas, mas não obteve resposta.

A gerente de marketing da rede UCI Orient, Ilmara Oliveira, confirmou o fechamento das salas, mas não quis informar o motivo que levou a empresa a suspender as exibições no local. "Nós só vamos divulgar a nota explicando o motivo do fechamento do cinema na próxima sexta-feira, 1", disse.

Apesar da saída da Orient, ainda existe a possibilidade de um retorno de uma outra administradora para o cinema. De acordo com a administração do shopping Ponto Alto, a direção já está em busca de uma nova atração para o local, que pode ser um cinema ou outra atividade que ainda não foi definida.

Sobre o impacto do fechamento do cinema para o faturamento das lojas que ficam nos dois prédios do shopping, a administração acredita que ainda não há como mensurar se vai haver um impacto nas vendas.

