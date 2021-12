Salvador terá oficina grátis sobre história do cinema

De 15 a 18 de setembro, das 13h às 17h, o Cineclube Glauber Rocha realizará a Oficina A Mutação Histórica do Cinema - Em Película, Eletrônico e Digital, com o professor e conservador-chefe do MAM-RJ Hernani Heffner.



A oficina é gratuita e os encontros acontecerão na Sala Walter da Silveira, da Biblioteca Pública do Estado da Bahia, através do apoio da Diretoria de Audiovisual (Dimas) da Fundação Cultural do Estado da Bahia. As inscrições acontecem até 5 de setembro no site www.cineclubegr.com.

