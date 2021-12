Salvador tem mostra de filmes nacionais de terror

A RV Cultura e Arte vai mostrar que o terror nacional vai muito além de Zé do Caixão. De 21 a 29 de outubro, o espaço vai exibir sessões gratuitas de seis curtas e quatro longas metragens de terror produzidos no país.

A iniciativa é do espaço, em parceria com Valmar Oliveira, colecionador aficionado pelo gênero que assina a curadoria da mostra. São seis curta metragens e quatro longas, divididos em quatro sessões, às sextas e sábados, sempre às 16h.

Na seleção estão diretores como Luciano Azevedo e o curta "Cabrito", com passagens e prêmios em festivais internacionais, e Denisson Ramalho e seu "Amor só de mãe", aclamado no Festival de Gramado em 2003.

Outro destaque da programação é o filme "Embaraço" de Fernando Rick que terá uma de suas primeiras exibições no Cine Horror. "A ideia é mostrar que a produção de filmes de terror aqui no Brasil anda a topo vapor, com reconhecimento inclusive internacional, e conquistar novos espectadores", explica Valmar.

As sessões têm classificação indicativa de 16 anos, entrada gratuita e sujeita a lotação da sala. As senhas, para quem quiser conferir de perto a mostra são distribuídas uma hora antes de cada sessão. Para maiores informações consulte o site www.rvculturaearte.com.

adblock ativo