Salvador recebe o Festival Varilux

É bom anotar: são 16 filmes exibidos em 80 cinemas de 50 cidades do Brasil. A expectativa é atingir 110 mil espectadores em mais de 2.500 sessões, durante uma semana. A edição 2015 do Festival Varilux de Cinema Francês será inaugurada nesta quarta-feira, 10, à noite em sessões para convidados, e prossegue até o próximo dia 17 com um extrato do que foi apresentado nas telas francesas em 2014 e no primeiro período do ano em curso.



Se você é daqueles que apressadamente acham que cinema francês é feito de filmes intelectualizados, foco de interesse apenas de críticos e cinéfilos, pode preparar o bolso. Muitos dos títulos programados em sessões diárias a partir de quinta são comédias. Alguns exibem o sucesso como cartão de visitas, a exemplo de Que Mal Eu Fiz a Deus?, de Philippe de Chauveron, que inaugura a mostra em Salvador no Espaço de Cinema Itaú Glauber Rocha e levou mais de 12 milhões de pessoas aos cinemas da França.



Até mesmo ao flertar com temas mais espinhosos, como o problema de imigração na França, caso do filme de Chauveron, o peso cai leve. Que Mal Eu Fiz a Deus? concentra-se na história de uma família de pais conservadores e preconceituosos que veem na quarta filha a possibilidade de núpcias mais convencionais, diferente das irmãs que casaram com um judeu, um argelino e um chinês. A mais nova anuncia então que seu pretendente é católico, mas os ânimos voltam a ficar exaltados quando a família descobre que o noivo é africano.



Também um tanto irreverente é Samba, de Éric Toledano e Olivier Nakache, dupla responsável pelo sucesso de Intocáveis, que levou 50 milhões de espectadores aos cinemas do mundo, em 2011, tendo à frente do elenco o mesmo Omar Sy, agora no papel título, às voltas com o desemprego em Paris. Imigrante senegalês que vive às custa de bicos há dez anos na França, Samba Cissé quer regularizar sua situação. E vai encontrar na executiva deprimida voluntária em uma Ong, interpretada por Charlotte Gainsbourg, uma espécie de tábua de salvação.



O curioso é que, além do nome Samba estabelecendo correlações com o Brasil, os esforços no sentido de conseguir a documentação necessária para arranjar o emprego passam pela ideia de que os brasileiros são mais bem vistos na França do que os africanos, conta o diretor e curador do festival, Christian Boudier, que chama a atenção para a música Take It Easy My Broter Charles, de Jorge Ben Jor, tocada duas vezes no filme.



O festival tem como uma das principais atrações a reapresentação de O Homem do Rio (1964), de Pilippe de Broca, com locações em Brasília, na Amazônia e, claro, no Rio de Janeiro. A apresentação é uma homenagem aos 450 anos da capital fluminense. "Não sei se aumentar os números do festival é uma meta. A gente tenta estabilizar o formato, no momento em que a crise afeta muito a cultura e os projetos culturais", afirma Boudier.



O diretor põe todos os filmes da mostra em destaque, mas fala sobre De Cabeça Erguida, de Emmanuelle Bercot, com Catherine Deneuve, que abriu o Festival de Cannes, Gemma Bovery, de Anne Fontaine, que atualiza o romance de Gustave Flaubert, Madame Bovary, e O Diário de Uma Camareira, de Benoît Jacquot, do livro de Octave Mirbeau, já filmado por Luis Buñuel e Jean Renoir.



Atores, atrizes, técnicos e diretores de alguns estarão no Brasil para as exibições. Mas apenas no Rio e em São Paulo. "A gente tentou levar os convidados para outras cidades. Cada ano a gente tenta, mas trazê-los ao Brasil já é uma coisa complicada", afirma Boudier, que se refere também à 4ª Oficina Franco-Brasileira de Roteiro Audiovisual, uma tradição em meio ao programa, e à masterclass com Fontaine (Coco Antes de Channel, 2009). Não custa, portanto, esperar o próximo.

