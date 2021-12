Realizada principalmente em São Paulo, a mostra anual Ciranda de Filmes vai contemplar, pela primeira vez, outras capitais brasileiras. Salvador está entre as cinco escolhidas para receber a programação, que acontece no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha, localizado na Praça Castro Alves, Centro. As sessões começam nesta quinta-feira, 8, e vão até domingo, 11, sempre na sala 2.

A fim de deixar o público inteirado sobre o projeto, serão exibidos filmes que já participaram de outras edições. Somadas, as cinco mostras já apresentaram quase 400 títulos. Muito além dos longas, o evento também promove atividades culturais diversas como vivências, bate-papos, rodas de conversas, sessões comentadas, apresentações musicais, lançamentos de livros, oficinas e palestras.

Em Salvador, a etnomusicóloga Lydia Hortélio vai falar sobre A Criança Nova - A Criança Eterna, abrindo a Ciranda de Filmes nesta quinta, antes da exibição dos filmes 'Meninos e Reis' e 'Mitã'. A curadoria das obras ficou a cargo das produtoras Fernanda Heinz Figueiredo e Patrícia Durães.

Da Redação | Foto: Divulgação Salvador recebe Mostra Ciranda de Filmes; veja programação

