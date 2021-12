Salvador recebe mostra animal com filmes e feira vegana

No sábado, 2, e domingo, 3, de julho a capital baiana vai receber a 2º edicão intinerante em Salvador da Mostra Internacional de Cinema, com filmes que falam sobre o respeito com animais. O evento acontece no Teatro Sesi Rio Vermelho, a partir das 14h.

Ao todo, 18 filmes, curtas e longas metragens, entre documentários, filmes de ficção e animações do Brasil e outros nove países que têm como tema central a proteção e o respeito aos animais.

Ainda no evento, o público vai poder conferir a Feira Vegana, que acontece na varanda do Teatro Sesi, sábado das 16h às 20h e domingo das 16h às 22h. A feira traz diversos produtos livres de ingredientes ou testes em animais.

adblock ativo