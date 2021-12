Salvador recebe 6ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

A 6ª edição da Mostra de Filmes Finalistas do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro chega a Salvador nesta quinta-feira, 25, com exibições dos filmes finalistas na Sala Walter Silveira, localizada na rua General Labatut, no bairro dos Barris, a partir das 15h.

As produções estão concorrendo nas categorias Melhor Longa-Metragem Ficção, Melhor Longa-Metragem Documentário, Melhor Longa-Metragem Estrangeiro e, pela primeira vez, Melhor Longa-Metragem Ibero-Americano.

A 6º edição da Mostra ocorrerá entre os dias 11 julho a 14 de agosto, em 14 cidades: Belém (PA), Fortaleza(CE), João Pessoa (PB), Sousa (PB), Cajazeiras (PB), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Ouro Preto (MG), Rio de Janeiro(RJ), Maricá (RJ), Mendes (RJ), São Paulo (SP), Novo Hamburgo (RS) e Passo Fundo (RS).

Confira programação completa com dias e horários das sessões no Cineinsite. O Grande Prêmio do Cinema Brasileiro é organizado pela Academia Brasileira de Cinema com o apoio de parceiros locais.

