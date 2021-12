Salas de cinema do Center Lapa continuam suspensas

As atividades das duas salas de cinema do Center Lapa, em Salvador, ainda continuam suspensas. A informação foi confirmada na tarde desta quarta-feira, 11, pela assessoria do centro comercial.

De acordo com a organização, o motivo da suspensão é que o estabelecimento negocia com outras redes de entretenimento para assumir as salas. O cinema, conhecido pelos preços populares de R$ 7 (meia) e R$ 14 (inteira) com direito a pipoca, tem capacidade para cerca de 400 pessoas.

Por meio de nota, o grupo Orient Cinemas, que era responsável pelas sessões, informou que o encerramento das atividades foi por conta de motivos estratégicos, sem dar mais detalhes. As salas estão fechadas desde o dia 30 de setembro.

adblock ativo