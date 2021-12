Saladearte retorna para o Museu de Arte Moderna da Bahia com o Cine MAM

Com quatro salas em pleno funcionamento, o Circuito Saladearte prepara-se para inaugurar o seu quinto equipamento exibidor, com previsão para o dia 5 de julho, desta vez no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA).

O Cine MAM, como será chamado, contará com 104 poltronas, projeção em DCP (Digital Cinema Package), sistema Dolby Stereo e um café com um novo cardápio.

A parceria da Saladearte com o MAM não é novidade. No museu, ainda em 2006, foi inaugurada a terceira sala do circuito. As atividades foram encerradas em 2011, devido às reformas que o museu iria realizar.

O retorno da Saladearte para o MAM marca o fim da primeira etapa dessa longa reforma. “O espaço era improvisado e quando surgiu a questão da obra, a gente saiu”, lembra Marcelo Sá, um dos sócios da Saladearte.

“A obra demorou. Agora que acabou, fomos convidados a ocupar para fazer a equipagem da sala”, completa o gestor.

Para ele, o grande diferencial dessa nova sala será o café. Sá conta que estão preparando algo maior do que os que já existem nas outras salas.

“Nessa primeira fase [das reformas do MAM], só vai ter nosso café lá. O restaurante ainda não está funcionando, então vamos criar uma cobertura maior de alimentos”, garante Sá.

Suzana Argollo, também sócia e programadora da Saladearte, deseja que o café seja também um ponto de encontro. “Não só um café para as pessoas que frequentam o cinema, mas um café que atenda a todo o equipamento do Solar da Unhão”, afirma.

A sala do Cine MAM e o café ficarão localizados na Galeria 1 do museu, em frente à capela, no mesmo local onde funcionavam antes da reforma.

Para Tereza Lin, diretora do MAM, a sala retorna para dar continuidade às atividades que antes exerciam no espaço, “já que a exibição de filmes de arte se integra totalmente à proposta do museu”.

“Neste momento de renovação, o Cine MAM oferecerá diversidade na área artística, agregando, com qualidade, o audiovisual às diversas atividades do museu”, diz Lino.

Campanha

A partir de desta terça-feira, 10, o Circuito Saladearte lança um site especial do Em Cena Pelo Cine MAM onde o público pode ajudar a financiar parte dos gastos pela equipagem do novo aparelho.

A meta da campanha é arrecadar R$ 200 mil, referentes a aproximadamente um terço do que foi gasto para compra dos equipamentos, tanto da sala quanto do café.

“Estamos convidando as pessoas a serem sócios da gente, que colaborem com o crowdfunding e ganhem recompensas”, conta Sá.

O site irá disponibilizar diversas opções de valores, que vão de R$ 25 a R$ 2 mil. Para cada valor, uma recompensa diferente. Elas vão de agradecimento na abertura do Cine MAM até ingresso livre e nome na calçada da fama.

Sá acredita que o público irá aderir à campanha. Segundo ele, o circuito não é apenas uma sala de cinema e que existe uma relação orgânica entre o público e o cinema. “A Saladearte é muito próxima das pessoas, é muito humana”, afirma.

A campanha segue por dois meses a partir de amanhã ou até completar o valor de arrecadação. É possível contribuir também nas bilheterias do circuito.

Programação

Suzana Argollo conta que a programação do Cine MAM irá seguir o modelo das outras salas, com a possibilidade de incluir mais filmes.

A ideia é também ampliar os projetos especiais que já realizam, como o Cinematógrafo, Cine Cineasta, Cine África e outros, além de programação infantil aos finais de semana.

Tereza Lino acrescenta que o MAM também poderá utilizar a sala para fazer exibições. “A Saladearte buscará, sempre que possível, trazer filmes que estejam linkados com as exposições do MAM”, revela a diretora do museu.

Para a primeira semana do Cine MAM, já existe um filme para a programação: Tunga – O Esquecimento das Paixões, documentário sobre o artista plástico pernambucano.

*Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr.

adblock ativo