Saladearte apresenta produção indígena durante festival em Salvador

A Saladearte Cinema do Museu, no Corredor da Vitória, trouxe para Salvador o Festival Cine Kurumin. O evento, que acontece até o próximo domingo, 16, conta com produções audiovisuais com temáticas indígenas, mostras e debates. São mais de 60 filmes (longas, médias e curtas) em sessões com a presença dos realizadores das obras.

Durante o festival, diversos convidados e especialistas participam do evento. Dentre eles, o documentarista e antropólogo Vicent Carelli, que estará nesta sexta, 14, durante a exibição do filme Martírio; os realizadores guarani Genito Gomes e Werá Alexandre e os cineastas do Coletivo Kuikuro de Cinema, Takumã e Marrayuri Kuikuro participam todos os dias do encontro.

A programação completa pode ser encontrada no site do Festival Cine Kurumin.

