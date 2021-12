Sala Walter promove Mostra Rebobina Bahia

A Sala Walter da Silveira promove, de quinta, 24, a domingo, 30, a Mostra "Rebobina Bahia", com diversos filmes que formam a nova safra do audiovisual baiano. A entrada é franca em todas as sessões.

A mostra traz um painel da recente produção audiovisual baiana que têm circulado pelos principais festivais brasileiros, além de realizar também debates e a reflexão a partir do encontro entre realizadores, críticos de cinema e jornalistas, com filmes como Gente Bonita, Restos, Marlindo Paraíso e a Kombi do Amor, A Finada Mãe da Madame, Neandertais e o premiado curta "Obra Autorizada", de Iago Cordeiro Ribeito com exibições gratuitas.

Confira a programação:

Quinta-feira, 24

17h

O Cinema foi a Feira

de Paulo Hermida

BA, 75', Cor, Digital, 2016

Classificação: Livre

Sinopse - Um documentário que revela os bastidores, as aventuras e desventuras, as estórias e memórias que rondaram e rondam entorno da sua realização em todas as suas fases. O incêndio da feira de água de Meninos e sua retirada para São Joaquim. A feira hoje, os feirantes hoje, os atores hoje, o filme hoje, o passado hoje.

19h

Programa de Curtas

Ótimo Amarelo

de Marcus Curvelo

BA, 20', Cor, Digital, 2016

Sinopse - Desisti de ser ótimo e voltei para Salvador, a cidade feliz.

O Eclipse

de Lorena Sales, Uiran Paranhos, Danilo Umbelino e Murilo Deolino

BA, 18', Cor, Digital, 2016

Sinopse - Mateus, Jana, Claudinha e Juninho são crianças de classe média que se reúnem no playground do prédio para assistirem ao eclipse solar, mas depois de perceberem que os arranha-céus em volta do lugar bloqueiam a visão do sol, precisam se aventurar fora dos limites do prédio e enfrentar os obstáculos que a cidade oferece para tentar ver o tão esperado fenômeno.

*Debate com os realizadores após a sessão. Mediação: Marcos Pierry (Jornalista e professor de audiovisual).

O Mundo do Rio não é o Mundo da Ponte

de Silvana Olivieri e Tenille Bezerra

BA, 14', Cor, Digital, 2016

Sinopse - Mariquita, Salvador. Dois tempos, dois mundos.

Sexta-feira, 25/11

17h

Um Casamento

de Mônica Simões

BA/SP, 80', Cor, Digital, 2015

Sinopse - "Um Casamento" é um documentário de longa-metragem sobre um casamento que aconteceu na década de 50, em Salvador, Bahia. A narrativa se constrói através do confronto de memórias: a memória subjetiva, composta pelas lembranças da personagem central - a noiva, e pelas lembranças da diretora - filha da noiva, contra a memória concreta representada pelos filmes de arquivo, fotografias, documentos e pela casa da família. A narrativa incorpora como linguagem os efeitos do tempo nesses objetos e na própria memória.

19h

Programa de Curtas

Onde Cair Morto

de Ramon Coutinho

BA, 8', Cor, Digital, 2016

Sinopse - Condomínio fechado com apartamentos de 3 quartos, com ou sem suíte, ótima localização, todos com vaga de garagem. Lazer completo para toda a sua família se divertir nos momentos livres. Sua estrutura possui piscina, espaço gourmet, salão de festas, churrasqueira, kids room, playground e estação de ginástica. Não perca essa oportunidade.

Restos

de Renato Gaiarsa

BA, 16', Cor, Digital, 2016

Sinopse - A cidade de Salvador passa por uma inesperada paralisação do serviço de limpeza pública. O apodrecimento gradual da cidade devido à greve e a reverberação desta situação aparecerão sob o olhar do gari Souza, cidadão humilde que não tem consciência de classe, mas cujo poder parece crescer a cada novo saco de lixo que se acumula em montanhas pela cidade afora.

Neandertais

de Marcus Curvelo

BA, 20', Cor, Digital, 2016

Sinopse - Guta e William encontram um homem das cavernas. Joder está triste.

*Debate com os realizadores após a sessão. Mediação: Rafael Carvalho (crítico de cinema e pesquisador)

Dia 26/11

17h

A Finada Mãe da Madame

de Bernard Attal

BA, 72', Cor, Digital, 2016

Sinopse - Na Bahia dos anos setenta, Lúcio, um bancário de trinta anos, volta de madrugada, fantasiado e embriagado, de uma festa no Clube dos Fantoches. Ele deve enfrentar a ira da sua esposa, Terezinha, que aproveita do momento para se queixar da falta de carinho do seu marido. A briga finalmente se esgota quando Prudêncio bate na porta. O mordomo vem anunciar a morte da mãe de Terezinha. A notícia joga Terezinha no desespero mas deve resolver alguns dos problemas de Lúcio.

19h

Programa de Curtas

Entroncamento

de Maria Carolina e Igor Souza

BA, 13', Cor, Digital, 2015

Sinopse - ENTRONCAMENTO é a deriva de um homem inconscientemente impelido a encarar aquilo que julgou desaparecido nas sombras. O filme reposiciona a jornada de transformação do herói, miticamente narrada em situações épicas, para o plano do ordinário, da vida cotidiana, revelando o sentido profundo por trás das grandes mitologias: toda busca é uma busca por si mesmo.

A Cadeira de Balanço

de Fernanda Fontes Vareille

BA/França, 14', Cor, Digital, 2016

Sinopse - Um objeto estranho é instalado na sala de estar de um casal. Com a presença deste novo elemento, a dinâmica da família começa a mudar.

Marlindo Paraíso e a Kombi do Amor

de Max Gaggino

BA, 20', Cor, Digital, 2016

Sinopse - Essa é a história de Marlindo Paraíso, o apresentador bipolar do programa televisivo de vídeo com recados entre apaixonados "A Kombi do Amor". Acompanhado por seu inseparável motorista Lelo, Marlindo Paraíso cruza os bairros populares de Salvador a bordo de uma kombi equipada com um miniestúdio precário. Através da Kombi do Amor, moradores de comunidades carentes de Salvador declaram seu amor pela pessoa perdida na esperança de reconquistá-la.

*Debate com os realizadores após a sessão. Mediação: Amanda Aouad, Crítica de cinema e roteirista.

Dia 27/11

16h

A Professora de Música

de Edson Bastos e Henrique Filho

BA, 52', Cor, Digital, 2016

Sinopse - É chegado o dia do recital da Escola Lá Maior e Aída, a professora de música, com esperança de ver uma transformação artística na cidade de Ipiaú-BA, está apreensiva pelo sucesso do evento e pelo bom desempenho dos seus alunos. Porém, um problema com as caixas de som inicia uma série de dificuldades que podem fazer com que o recital seja cancelado.

17h - Apresentação Especial

A Era do Cobre (A Era Del Rame)

de Esteban Vivaldi

BRA/ITA, 78', Cor, Digital

Sinopse - Um cineasta brasileiro encontra cenas de um filme incompleto numa "feira de pulgas" (mercado popular) em Roma. De volta a Salvador, ela tenta reconstruir o filme através de entrevistas.

*Debate com o realizador após a sessão. Mediação: Fabrício Ramos, documentarista, crítico de cinema e fotógrafo.

Dia 28/11

15h

Xorume

de Inconsequentes

BA, 70', Cor, Digital, 2016

Sinopse - Uma estação de ônibus decadente, um bairro boêmio gentrificado, um centro histórico ameaçado pela especulação, uma feira de rua reformada e um antigo cinema abandonado, esses são os cenários do drama pós apocalíptico XORUME, primeiro filme do coletivo INCONSEQUÊNCIAS. A corrupção, o descaso, a ganância e a especulação financeira e imobiliária que devastam a cidade e os cidadãos são os temas que movem nosso filme. Ainda temos que sobreviver na superfície ou devemos habitar o subterrâneo, o underground?

Fonte Nova

de Matheus Vianna

BA, 15', Cor, Digital, 2016

Sinopse - Angústia e afeto se mesclam na relação de um jovem em desassossego com seu avô enfermo. Entre eles, a paixão que sempre os manteve unidos.

*Debate com os realizadores após a sessão. Mediação: Marcos Pierry, jornalista e professor de audiovisual.

Programa de Curtas

17h30

Astrogildo e a Astronave

de Edson Bastos

BA, 18', Cor, Digital, 2016

Sinopse - Astrogildo anuncia para jornalistas do mundo inteiro que o seu mais novo invento, uma Astronave que liga o homem à Deus, vai voar dentro de um dia. Com a ajuda de Finício, um menino que sonha em conhecer seu pai, que foi para o céu com a ajuda de um avião, Astrogildo terá de enfrentar seus medos para conseguir voar.

Hotel Paraíso

de Jon Lewis

BA, 14', Cor, Digital, 2016

Sinopse - Um casal de jovens recém-casados vai passar a lua de mel em uma paisagem tropical e se depara com um universo distópico. Seja por ingenuidade ou obstinação em serem "cegos" em busca da felicidade, eles parecem não perceber o que está acontecendo ao seu redor. Desenrola-se uma sequência de fatos inusitados, gerando uma certa tensão com a iminência de algo sinistro os espera.

Òrun Àiyé - A Criação do Mundo

de Jamile Coelho e Cintia Maria

BA, 12', Cor, Digital, 2015

Sinopse - O vovô Bira narra como os deuses africanos Olodumaré, Orunmilá, Oduduwa, Oxalá, Nanã e Exú interagem na descoberta dos mistérios do universo. No início, a narração é focada na tarefa dada por Olodumaré, a Oxalá. Pelos desertos africanos, a missão de Oxalá encontra desafios e nos traz relatos de como as lendas africanas retratam a criação dos seres humanos, da natureza e de todo o mundo pela voz do vovô Bira

*Debate com os realizadores após a sessão. Mediação: Ramon Coutinho, realizador e professor de audiovisual.

19h

Gente Bonita

de Leon Sampaio

BA, 74', Cor, Digital, 2016

Sinopse - Verão, Carnaval de Salvador. Nove personagens vão para alguns dos camarotes mais badalados do circuito. Eles filmam suas experiências em pau de selfie, performam, fabulam, curtem a festa. "Gente Bonita" é um registro subjetivo da nossa época, do processo de camarotização em curso, repleto de microviolências e costumeiras relações de poder.

Interdito

Leon Sampaio

BA, 3', Cor, Digital, 2016

Sinopse - A dança da vida, contínuo e descontínuo, transgressão e interdito.

*Conversa com realizador após a sessão. Mediação: José Araripe Jr. (Cineasta e artista plástico)

Dia 29/11

19h

Ridículos

de Paula Lice, Rodrigo Luna e Ronei Jorge

BA, 76', Cor, Digital, 2016

Sinopse - Quatro dos principais palhaços de Salvador voltam ao lugar onde foram iniciados 15 anos antes para conduzir um processo de iniciação de um novo palhaço. Além das memórias dessa vivência e seus desdobramentos na palhaçaria soteropolitana, o processo criativo desses artistas se desnuda num ambiente metalinguístico, uma homenagem ao ato de criar.

Dia 30/11

19h

Programa de Curtas

A Morte do Cinema

de Evandro de Freitas

BA, 20', Cor, Digital, 2016

Sinopse - Quando levantou a casa, o sonho viveu lá. Depois morreu e tudo mudou: ficou a ruína. Dizem que ruína é coisa alguma, mas não é verdade. Ruína é a casa do abandono.

Lapso

de Felipe Franca

BA, 13', Cor, Digital, 2016

Sinopse - Um jovem percorre uma cidade em ruínas distribuindo pílulas para pessoas enclausuradas em seus apartamentos.

Minotauro - Viagem ao Labirinto do Corpo

de Leonardo França

BA, 23', Cor, Digital, 2016

Sinopse - Filme de fricção científica. Desprogramar o corpo. Alterar a respiração. Mover o sentido. Viagem labiríntica - do pequeno ao grande do grande ao pequeno.

*Debate com os realizadores após a sessão.



Obra Autorizada

de Iago Cordeiro Ribeiro

BA, 16', Cor, Digital, 2016

Sinopse - Cachoeira, Cidade Monumento Nacional. Uma casa, um beco, as pessoas - a história.

*Debate com os realizadores após a sessão.

