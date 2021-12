Sala Walter homenageia Carrie Fisher e Debbie Reynolds

A Sala Walter da Silveira, localizado no bairro do Barris, em Salvador, irá fazer uma homenagem à mãe e filha norte-americanas, Carrie Fisher e Debbie Reynolds, a partir desta quinta-feira, 19, a próxima quarta-feira, 25. A programação exibirá filmes como "Lembranças de Hollywood", "Cantando na Chuva" e episódios de "Guerra nas Estrelas".

Atendendo a pedidos do público baiano, no mesmo período também será apresentado a terceira semana da "Mostra Melhores de 2016", que traz como novidades, os suspenses "Águas Rasas" e "Rua Cloverfield, 10". A entrada é franca.

Programação

Homenagem Carrie Fisher e Debbie Reynolds



Dia 19/01

15h



Guerra nas Estrelas: Episódio IV - Uma nova esperança

(Star Wars: episode IV - A new hope, EUA, 1977)

Direção: George Lucas

Elenco: Mark Hamill, Harrison Ford e Carrie Fisher

Duração: 121 minutos

Classificação: Livre



Sinopse - Luke Skywalker (Mark Hammil) sonha ir para a Academia como seus amigos, mas se vê envolvido em uma guerra intergalática quando seu tio compra dois robôs e com eles encontra uma mensagem da princesa Leia Organa (Carrie Fisher) para o jedi Obi-Wan Kenobi (Alec Guiness) sobre os planos da construção da Estrela da Morte, uma gigantesca estação espacial com capacidade para destruir um planeta. Luke então se junta aos cavaleiros jedi e a Hans Solo (Harrison Ford), um mercenário, para tentar destruir esta terrível ameaça ao lado dos membros da resistência.



Dia 20/01

15h



Guerra nas Estrelas: Episódio V - O império contra-ataca

(Star Wars: episode V - The empire strikes back, EUA,1980)

Direção: Irvin Kershner

Elenco: Mark Hamill, Harrison Ford e Carrie Fisher

Duração: 124 minutos

Classificação: Livre



Sinopse - As forças imperais comandadas por Darth Vader (David Prowse) lançam um ataque contra os membros da resistência, que são obrigados a fugir. Enquanto isso Luke Skywalker (Mark Hamill) tenta encontrar o Mestre Yoda, que poderá ensiná-lo a dominar a "Força" e torná-lo um cavaleiro jedi. No entanto, Darth Vader planeja levá-lo para o lado negro da "Força".



Dia 21/01

15h



Guerra nas Estrelas: Episódio VI - O retorno de Jedi

(Star Wars: episode VI- Return of the jedi, EUA,1983)

Direção: Richard Marquand

Elenco: Mark Hamill, Harrison Ford e Carrie Fisher

Duração: 133 minutos

Classificação: Livre



Sinopse - O imperador (Ian McDiarmid) está supervisionando a construção de uma nova Estrela da Morte. Enquanto isso Luke Skywalker (Mark Hamill) liberta Han Solo (Harrison Ford) e a Princesa Leia (Carrie Fisher) das mãos de Jaba, o pior bandido das galáxias. Luke só se tornará um cavaleiro jedi quando destruir Darth Vader, que ainda pretende atraí-lo para o lado negro da "Força". No entanto a luta entre os dois vai revelar um inesperado segredo.



Dia 22/01

15h

Lembranças de Hollywood (Postcards from the Edge, EUA, 1990)

Direção: Mike Nichols

Elenco: Meryl Streep, Shirley MacLaine e Dennis Quaid

Duração: 101 minutos

Classificação: 12 anos



Sinopse - Cantora (Meryl Streep) country alcoólatra e viciada em drogas volta para a casa da mãe (Shirley MacLaine), uma ex-estrela de Hollywood, para tentar se curar e exorcizar os fantasmas que prejudicam o relacionamento com ela. Carrie Fisher é a roteirista e criadora desta obra.



Dias 23 e 25/01

15h



Cantando na Chuva (The singin' in the rain, EUA, 1952)

Direção: Stanley Donen e Gene Kelly

Elenco: Jean Hagen, Gene Kelly e Debbie Reynolds

Duração: 102 minutos

Classificação: Livre



Sinopse - Don Lockwood (Gene Kelly) e Lina Lamont (Jean Hagen) são dois dos astros mais famosos da época do cinema mudo em Hollywood. Seus filmes são um verdadeiro sucesso de público e as revistas que, inclusive, apostam num relacionamento mais íntimo entre os dois, o que não existe na realidade. Mas uma novidade no mundo do cinema chega para mudar totalmente a situação de ambos no mundo da fama: o cinema falado, que logo se torna a nova moda entre os espectadores. Decidido a produzir um filme falado com o casal mais famoso do momento, Don e Lina precisam, entretanto, superar as dificuldades do novo método de se fazer cinema para conseguir manter a fama conquistada.



Dia 24/01



15h

Dominique (The Singing Nun, EUA, 1966)

Direção: Henry Koster

Elenco: Debbie Reynolds, Ricardo Montalbán e Agnes Moorehead

Duração: 97 minutos

Classificação: Livre



Sinopse - A jovem e inexperiente Irmã Ann deixa o convento dominicano próximo de Antuérpia para assumir novas atribuições na Casa Samaritana de Bruxelas. Ela adora tocar violão e cantar e, ao se juntar ao novo grupo, impressiona as outras freiras e o Padre Clementi. A partir deste momento se torna amiga de uma criança, Dominic Arlien, órfão de mãe, cujo pai é um alcoólatra desempregado e que é amado apenas por sua irmã Nicole, de 17 anos de idade. A Irmã Ann compõe a canção "Dominique" para o menino. Padre Clementi convence Robert Gerarde, sócio de uma gravadora, a ouvir a música da Irmã Ann, na esperança de vê-la gravada. Quando Robert se encontra com ela, descobre que ambos foram colegas de turma no Conservatório de Música de Paris há cinco anos.



Melhores do ano 2016 - Terceira semana

Dias 19 e 21/01

17h e 19h

Águas Rasas (The shallows, EUA, 2016)

Direção: Jaume Collet-Serra

Elenco: Blake Lively, Sedona Legge e Óscar Jaenada

Duração: 87 minutos

Classificação: 14 anos



Sinopse - Nancy (Blake Lively) é uma jovem médica que está tendo de lidar com a recente perda da mãe. Seguindo uma dica sua, ela vai surfar em uma paradisíaca praia isolada, onde acaba sendo atacada por um enorme tubarão. Desesperada e ferida, ela consegue se proteger temporariamente em um recife de corais, mas precisa encontrar logo uma maneira de sair da água.

Dia 20/01

17h

Rua Cloverfield, 10 (10 Cloverfield Lane, EUA, 2016)

Direção: Dan Trachtenberg

Elenco: Mary Elizabeth Winstead, John Goodman e John Gallagher Jr.

Duração: 103 minutos

Classificação: 14 anos



Sinopse - Uma jovem (Mary Elizabeth Winstead) sofre um grave acidente de carro e acorda no porão de um desconhecido. O homem (John Goodman) diz ter salvado sua vida de um ataque químico que deixou o mundo inabitável, motivo pelo qual eles devem permanecer protegidos no local. Desconfiada da história, ela tenta descobrir um modo de se libertar — sob o risco de descobrir uma verdade muito mais perigosa do que seguir trancafiada no bunker.



Dias 22 e 24/01 - Sessão do dia 22/01 dublada e sessão do dia 24/01 legendada

17h

Zootopia (Zootopia EUA, 2016)

Direção: Byron Howard e Rich Moore

Animação

Duração: 108 minutos

Classificação: Livre

Sinopse - Judy Hopps é a pequena coelha de uma fazenda isolada, filha de agricultores que plantam cenouras há décadas. Mas ela tem sonhos maiores: pretende se mudar para a cidade grande, Zootopia, onde todas as espécies de animais convivem em harmonia, na intenção de se tornar a primeira coelha policial. Judy enfrenta o preconceito e as manipulações dos outros animais, mas conta com a ajuda inesperada da raposa Nick Wilde, conhecida por sua malícia e suas infrações. A inesperada dupla se dedica à busca de um animal desaparecido, descobrindo uma conspiração que afeta toda a cidade.

Dia 23/01

17h

Anomalisa ( EUA, 2016)

Direção: Charlie Kaufman e Duke Johnson

Elenco: David Thewlis, Jennifer Jason Leigh e Tom Noonan

Duração: 91 minutos

Animação

Classificação: 14 anos

Sinopse - Michael Stone (voz de David Thewis) é um palestrante motivacional que acaba de chegar à cidade de Connecticut. Ele segue do aeroporto direto para o hotel, onde entra em contato com um antigo caso para que possam se reencontrar. A iniciativa não dá certo, mas Michael logo se insinua para duas jovens que foram ao local justamente para ver a palestra que ele dará no dia seguinte. É quando ele conhece Lisa (voz de Jennifer Jason Leigh), por quem se apaixona

Dia 24/01

19h

Carol (Carol, EUA/ Inglaterra, 2014)

Direção: Todd Haynes

Duração: 118 minutos

Elenco: Cate Blanchett, Rooney Mara, Jake Lacy

Classificação: 14 anos

Sinopse: A jovem Therese Belivet (Rooney Mara) tem um emprego entediante na seção de brinquedos de uma loja de departamentos. Um dia, ela conhece a elegante Carol Aird (Cate Blanchett), uma cliente que busca um presente de Natal para a sua filha. Carol, que está se divorciando de Harge (Kyle Chandler), também não está contente com a sua vida. As duas se aproximam cada vez mais e, quando Harge a impede de passar o Natal com a filha, Carol convida Therese a fazer uma viagem pelos Estados Unidos.



Dia 25/01

17h

A garota dinamarquesa (The danish girl, EUA/ReinoUnido, 2016)

Direção: Tom Hooper

Elenco: Eddie Redmayne, Alicia Vikander e Ben Whishaw

Duração: 120 minutos

Classificação: 14 anos



Sinopse - Cinebiografia de Lili Elbe (Eddie Redmayne), que nasceu Einar Mogens Wegener e foi a primeira pessoa a se submeter a uma cirurgia de mudança de gênero. Em foco o relacionamento amoroso do pintor dinamarquês com Gerda (Alicia Vikander) e sua descoberta como mulher.

adblock ativo