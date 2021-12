Sala Walter da Silveira promove mostra do japonês Mikio Naruse

Começa nesta sexta, 16, a retrospectiva do cineasta japonês Mikio Naruse, na Sala Walter da Silveira, nos Barris. Até o próximo dia 22 serão projetados 13 filmes do diretor, que, ao lado dos compatriotas Akira Kurosawa, Yazujiro Ozu e Kenji Mizoguchi, está entre os maiores realizadores nipônicos de todos os tempos.

A mostra - filmes produzidos entre 1938 e 1967 - marca a volta das projeções em película 35 milímetros na Sala Walter, com equipamento restaurado. Oportunidade única para rever ou conhecer a obra do japonês, grande cronista de seu tempo, focando as relações familiares, a mulher como primeira pessoa e o eterno embate entre o Japão moderno e as tradições.

