Sala Walter da Silveira exibe o inédito Love & Mercy

nédito nos cinemas de Salvador, o longa Love & Mercy - A História dos Beach Boys vai estrear em Salvador com com exclusividade na Sala Walter da Silveira, a partir do dia 18, às 15h e 19h, com ingressos a R$ 2.

Traçando paralelos e focando nos conflitos dos integrantes, o filme apresenta a trajetória de uma das bandas de maior sucesso nos Estados Unidos dos anos 60. O longa é estrelado por Paul Dano, que concorreu ao Globo de Ouro de Melhor Ator pelo papel de Brian, o líder da banda.

