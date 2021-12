Sala Walter da Silveira exibe mostra de filmes noir

A Sala Walter da Silveira preparou a mostra "Cinema Noir - Passado e Presente" e vai exibir filmes noir nos dias 9 a 13 e 20 a 31 de julho, sempre às 15h, e com ingressos a R$ 1. Os filmes noir (preto, em francês) se caracterizam por possuírem personagens principais dúbios, femmes fatales e a atmosfera pessimista e misteriosa.

Serão exibidos 16 filmes no estilo. Um deles é o clássicos do noir, "A Dama de Shanghai" (1947), de Orson Welles, será exibido na mostra. Outros longas de destaque são "O Homem que Não Estava Lá" (2001), de Ethan e Joel Coen, "O Segredo das Joias" (1950), de John Huston, "Chinatown" (1974), de Roman Polanski, "O Grande Golpe", de Stanley Kubrick, e até "Uma Cilada para Roger Rabbit" (1988). Também vai exibir os recentes "Sin City - A Cidade do Pecado" (2005) e a sequência, "Sin City - A Dama Fatal" (2014).

Confira abaixo a programação completa (sempre às 15h):

Quinta-feira (9 de julho)

O Homem que Não Estava Lá (The Man Who Wasn't There, EUA, 2001)

Direção: Ethan Coen e Joel Coen

Duração: 116 minutos

Elenco : Billy Bob Thornton, Tony Shalhoub e Richard Jenkins.

Classificação: 16 anos

Sinopse - Em meio aos anos 40, Ed Crane (Billy Bob Thornton) é um barbeiro infeliz, que vive com sua esposa Doris (Frances McDormand). Ao descobrir que ela o está traindo, Ed passa então a planejar uma trama de chantagem contra ela, a fim de ensinar-lhe uma lição. Mas quando seu plano vai por água abaixo uma série de conseqüências desagradáveis ocorre, incluindo vários assassinatos.

Sexta-feira (10 de julho)

A Dama de Shanghai (The Lady from Shanghai, EUA, 1947)

Direção: Orson Welles

Duração: 92 ou 87 minutos.

Elenco: Orson Welles , Rita Hayworth e Everett Sloane

Classificação: 16 anos

Sinopse - Michael O'Hara (Orson Welles) é um marinheiro que vê a bela Elsa Bannister (Rita Hayworth) passeando de charrete no parque. Ele a ajuda quando ela é assaltada por três homens, levando-a até seu carro. No dia seguinte Michael recebe a visita de Arthur Bannister (Everet Sloane), marido de Elsa e um advogado criminalista consagrado, que deseja que ele trabalhe em seu iate durante uma viagem que o casal fará. Inicialmente relutante, Michael aceita o trabalho devido à atração que sente por Elsa. Na viagem também está George Grisby (Glenn Anders), sócio de Arthur, que oferece a Michael US$ 5 mil caso ele o mate.

Sábado (11 de julho)

O Demônio da Noite (He Walked by Night, EUA, 1948)

Direção: Alfred L. Werker e Anthony Mann

Duração: 80 minutos

Elenco: Richard Basehart , Scott Brady e Roy Roberts

Classificação: 16 anos.

Sinopse - Baseado na vida real do criminoso Irwin Walker, O Demônio da Noite foi produzido pelo pequeno estúdio Eagle-Lion no final dos anos 40 quase como uma obra de não-ficção. Apesar de Alfred L. Werker constar nos créditos como diretor, o lendário cineasta Anthony Mann (não creditado) e o magnífico fotógrafo John Alton são os verdadeiros artífices do filme.

Richard Basehart é o o assassino psicótico procurado pela polícia de Los Angeles. Perito em eletrônica, ele mata um policial e é caçado por toda a cidade, até o clímax nos esgotos de LA.

Domingo (12 de julho)

Sin City - A cidade do pecado (Sin City, EUA, 2005)

Direção: Frank Miller e Robert Rodriguez

Duração: 126 minutos.

Elenco: Clive Owen, Bruce Willis e Clive Owen

Classificação: 16 anos

Sinopse - Adaptação de três histórias de Frank Miller para as telas. Em uma fictícia Sin City, onde policiais são corruptos e as ruas se tornam arenas da morte, conheça a história de Marv (Mickey Rourke), um homem bastante melancólico que quer vingar a morte da única mulher que realmente amou na vida. Sua história se entrelaça com a de Hartigan (Bruce Willis), um policial que foi acusado de um crime que não cometeu, e a de Dwight (Clive Owen), um homem que vive para proteger Gail (Rosario Dawson) do maligno policial Jackie Boy.

Segunda (13 de julho)

M - O assassino está entre nós ( M, EUA, 1951)

Direção: Joseph Losey

Duração: 87 minutos

Elenco: David Wayne, Norman Lloyd, Luther Adler, Howard Da Silva e Martin Gabel

Classificação: 14 anos

Sinopse - Atualização do clássico alemão dirigido por Fritz Lang (O vampiro de Dusseldorf), aqui transposto para a América do seu tempo. Gira em torno do assassino de jovens meninas que aterroriza os cidadãos e causa grande paranóia em cima de qualquer comportamento suspeito, provocando histeria geral, incluindo a dos criminosos da cidade que decidem caçá-lo por conta própria, em paralelo a investigação da policia.

Segunda (20 de julho)

O Segredo das Joias (The Asphalt Jungle, EUA, 1950)

Direção: John Huston

Duração: 112 minutos

Elenco: Sterling Hayden, Jean Hagen e Louis Calhern

Classificação: 14 anos

Sinopse - Recém-saído da prisão, Doc Riedenschneider (Sam Jaffe), um mulherengo gênio do crime, já planeja o próximo assalto milionário. Ele recruta seus homens de confiança: Louis (Anthony Caruso), Gus (James Whitmore), Emmerich (Louis Calhern) e Dix Handley (Sterling Hayden), mas pequenas falhas em todos os setores comprometem o sucesso do roubo.

Terça (21 de julho)

Chinatown (Chinatown, EUA, 1974)

Direção: Roman Polanski.

Duração: 131 minutos

Elenco: Jack Nicholson, John Hillerman e Faye Dunaway

Classificação: 14 anos

Sinopse - J.J. Gittes (Jack Nicholson) é um detetive particular contratado por uma mulher para saber se seu marido, o importante engenheiro chefe do Departamento de Águas e Energias do local, tem um caso. Gittes faz o seu serviço, mas quando a real Evelyn Mulwray (Faye Dunaway) aparece em seu escritório, ele descobre que havia sido enganado por uma farsante. Tudo piora para Gittes quando o marido de Evelyn aparece morto no reservatório e Noah Cross (John Huston), pai dela, um dos homens mais poderosos do local, parece ter interesses bastante gananciosos no negócio em questão.

Quarta (22 de julho)

O Grande Golpe (The killing, EUA, 1956)

Direção: Stanley Kubrick

Duração: 85 minutos

Elenco: Sterling Hayden , Coleen Gray e Vince Edwards

Classificação: 14 anos

Sinopse - Após sair da prisão, Johny Clay elabor.a um grande plano para um assalto que pode render a ele e a seus companheiros a soma de US$ 2 milhões. E o melhor: ninguém sairá ferido! O problema acontece quando o amante da esposa de um dos integrantes do grupo do assalto resolve se meter onde não é chamado.

Quinta (23 de julho)

Uma Cilada para Roger Rabbit (Who Framed Roger Rabbit, EUA, 1988)

Direção: Robert Zemeckis.

Duração: 104 minutos

Elenco: Christopher Lloyd, Bob Hoskins e Kathleen Turner

Classificação: 14 anos

Sinopse - Em um mundo onde desenhos animados e humanos coexistem, Eddie (Bob Hoskins) é um detetive particular que não está passando por uma boa fase, desde a morte de seu irmão pelas mãos de um desenho. Roger Rabbit é um coelho de desenho animado cujo patrão contrata Eddie para ver se sua esposa - um desenho animado incrivelmente sensual - está lhe traindo. As coisa começam a ficar ruins quando Roger é acusado de assassinato, e não possui ninguém mais senão Eddie - que detesta desenhos - para ajudá-lo.



Sexta (24 de julho)

Mr. Arkadin (Mr Arkadin , EUA, 1955)

Direção: Orson Welles

Duração: 93 minutos

Elenco: Orson Welles , Michael Redgrave e Patricia Medina

Classificação: 14 anos

Sinopse - Reclamando de amnésia, o milionário Arkadin contrata o detetive Guy Von Straten para investigar seu passado. Quando a procura de Straten por todo mundo revela a sórdida origem da fortuna de Arkadin, testemunhas começam a morrer.

Sábado (25 de julho)

Laura (Laura, EUA, 1945)

Direção: Otto Preminger

Duração: 88 minutos

Elenco: Gene Tierney, Dana Andrews e Clifton Webb

Classificação: 14 anos

Sinopse - Mark McPherson é um policial encarregado de investigar o assassinato de Laura Hunt, uma bela publicitária que teve o rosto destruído por tiros de espingarda. Durante a investigação, McPherson se sente atraído pela mulher assassinada.



Domingo (26 de julho)

Os Assassinos (The killers , EUA, 1946)

Direção: Robert Siodmak

Duração: 103 minutos

Elenco: Burt Lancaster, Ava Gardner e Edmond O'Brien.

Classificação: 14 anos

Sinopse - Após ser procurado por dois assassinos, um homem os aguarda pacientemente e sem tentar fugir. Já morto, um investigador de seguros tenta descobrir o porquê de sua atitude.

Terça-feira (28 de julho)

Sin City 2- A dama fatal (Sin City: A Dame to Kill For,EUA, 2014)

Direção: Robert Rodriguez e Frank Miller

Duração: 102 minutos.

Elenco: Mickey Rourke, Josh Brolin e Eva Green

Classificação: 18 anos

Sinopse - Após a morte de John Hartigan (Bruce Willis), Nancy Callahan (Jessica Alba) só pensa em vingança. Ela passa suas noites dançando no mesmo bar, mas agora na companhia de uma garrafa de bebida, enquanto toma coragem para enfrentar o poderoso Senador Roark (Powers Boothe). Ao mesmo tempo, Dwight (Josh Brolin) tenta ajudar a enigmática Ava (Eva Green) apenas para se ver traído mais uma vez por esta dama fatal. Praticamente destruído, ele buscará a ajuda de Gail (Rosario Dawson) e sua turma para enfrentar a amada, enquanto que Nancy contará com o apoio do gigante Marv (Mickey Rourke).

Quarta-feira (29 de julho)

Silêncio nas Trevas (The Spiral Staircase, EUA, 1946)

Direção: Robert Siodmak

Duração: 83 minutos.

Elenco: Dorothy McGuire , George Brent e Ethel Barrymore

Classificação: 14 anos

Sinopse - Há um assassino à solta. Um psicopata livrando-se de jovens mulheres que carregam em comum algum tipo de deficiência. Helen, criada na mansão dos Warren, carrega consigo um trauma que a emudeceu desde a infância. Isso a torna um alvo fácil, e só lhe resta uma noite para fugir e sobreviver...

Quinta-feira (30 de julho)

O Beijo Amargo (The naked kiss, EUA, 1964)

Direção: Samuel Fuller

Duração: 83 minutos.

Classificação: 14 anos

Classificação: 14 anos

Sinopse - Kelly (Constance Towers) é uma prostituta que espanca o seu cafetão pouco antes de tentar mudar de vida. Trabalhando agora como enfermeira em um hospital infantil, ela passa a descobrir os valores sujos de pessoas que antes pareciam perfeitas.



Sexta-feira (31 de julho)

O Anjo do Mal (Pickup on South Street, EUA, 1953)

Direção: Samuel Fuller

Duração: 80 minutos

Elenco: Richard Widmark, Jean Petters e Thelma Ritter

Classificação: 14 anos.

Sinopse- O ladrão Skip McCoy rouba a bolsa de uma mulher no metrô, sem saber que dentro dela está um microfilme com segredos de governo. Ele passa, então, a ser perseguido pela vítima do roubo e por agentes.

