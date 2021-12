Sala Walter da Silveira exibe filmes sobre Sante Scaldaferri

A Sala Walter da Silveira exibe nesta quarta-feira, 7, a partir das 19 horas, três filmes sobre a vida do ator, pintor, professor e cenógrafo baiano Sante Scaldaferri. "Sante Scaldaferri", documentário dirigido por Cícero Bathomarco, "Sante Scaldaferri Animado", uma animação de Caó Cruz Alves, e "Sante Scaldaferri, A Dramaturgia do Sertão", um documentário de Walter Lima vão ser exibidos gratuitamente para o público.

Vida e obra

Sante Scaldaferri nasceu em Salvador, Bahia, em 1928, e formou-se em pintura pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Desde essa época, tem importante atuação no cenário artístico da capital baiana.

Ele participou do Cinema Novo, movimento de iniciativa pioneira do cineasta Glauber Rocha; Durante a implantação do Museu de Arte Moderna da Bahia, foi assistente artísitco da arquiteta Lina Bo Bardi, além de ter lecionado Iniciação Artística na Escola da Criança, que funcionava no Museu.

Desde 1956, ele incorpora ex-votos (pinturas, estatuetas e objetos diversos doados às divindades como forma de agradecimento por um pedido atendido) à sua produção, para expressar a fragilidade da condição humana. Em trabalhos mais recentes, Scaldaferri agrega objetos às imagens.

Na década de 1970, como professor e coordenador de programas sociais, foi responsável pela implantação dos centros de formação artesanal do Serviço Social do Comércio (SESC), do Serviço Social da Indústria (SESI) e da Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, em Salvador. Ensinou para jovens carentes e crianças que tinham algum talento artístico. Experiência esta, inclusive, que também foi levada para o Colégio Simões Filho, no bairro de Alagados.

Fez parte do Conelho Estadual de Cultura da Bahia e, em 1994, foi homenageado pela Câmara dos Deputados.

