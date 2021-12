Sala Walter da Silveira exibe filmes com Marlon Brando

A Sala Walter da Silveira, na Biblioteca Pública dos Barris, vai exibir, de quinta, 1º, a quarta-feira, 7, sempre às 15h, seis clássicos protagonizados por Marlon Brando - para muitos, o maior ator da história. Os ingressos custam R$ 2.

Dentre as obras estão "Sindicado de Ladrões", dirigido por Elias Kazan, de 1954, e "O Último Tango" em Paris, de 1972. Ainda serão exibidos "Júlio César", "O Grande Motim", "Os Deuses Vencidos" e "Caçada Humana".

Confira a programação:

Quinta-feira, 1

Sindicato de Ladrões ( On the waterfront, EUA, 1954)

Direção: Elia Kazan

Duração: 108 minutos

Elenco: Marlon Brando, Lee J. Cobb e Eva Marie Saint

Classificação: 14 anos

Sinopse: Terry Malloy (Marlon Brando) é um rapaz que vive na zona portuária de Nova Iorque, e trabalha de maneira polivalente, como "pau para toda a obra", por conta dos gangsters que controlam os sindicatos dos estivadores. O seu chefe, Johnny Friendly (Lee J. Cobb), ao contrário do que diz o seu nome, é um homem brutal e implacável. Porém, sente uma simpatia muito especial por Terry. Este envolve-se no assassínio de um estivador sem querer e conhece a bela Eddie (Eva Marie-Saint), irmã da vítima. Desconhecendo para quem Terry trabalha, Eddie pede-lhe ajuda para desmascarar e acabar com a organização de Friendly.

Sexta-feira, 2

Júlio César (Julius Caesar, EUA,1953)

Direção: Joseph L. Mankiewcz

Duração: 120 minutos

Elenco: Marlon Brando, James Mason e John Gielgud

Classificação: 14 anos

O senado romano teme que o poder que Júlio César (Marlon Brando) concentra nas mãos pode levá-lo à tirania. Assim, Cássio, Casca e Bruto resolvem assassiná-lo.

Sábado, 3

O Grande Motim (Mutiny on the bounty, EUA, 1962)

Direção: Lewis Milestone

Duração: 178 minutos

Elenco: Marlon Brando, Trevor Howard eRichard Harris

Classificação: 14 anos

Em 1787, o navio Bounty deixa Portsmouth com destino ao Taiti, para trazer o maior carregamento possível de fruta-pão. O capitão do navio (Trevor Howard) fica de tal forma obcecado em cumprir sua missão que, em virtude dos seus métodos extremamente rígidos, provoca um forte descontentamento na sua tripulação, o que acaba resultado em um sangrento motim.



Segunda-feira, 5

Os Deuses Vencidos (The young lions, EUA, 1958)

Direção: Edward Dmytryk

Duração: 167 minutos

Elenco: Marlon Brando, Montgomery Clift e Lee Van Cleef

Classificação: 14 anos

Filme que conta história passada na Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista de ambos os lados: o americano, representado por Montgomery Clift e Dean Martin - um que desaprova a guerra e o outro que quer crescer na hierarquia militar; e o alemão, com Marlon Brando vivendo as profundas contradições e a complexidade de um homem decente que acaba se tornando um oficial nazista. Baseado na obra de Irwin Shaw.

Terça-feira, 6

O Último Tango em Paris (Ultimo tango a Parigi, FRA/ITA, 1972)

Direção: Bernado Bertolucci

Duração: 136 minutos

Elenco: Marlon Brando, Maria Schneider e Maria Michi

Classificação: 16 anos

Ele é um americano de 45 anos morando em Paris, atormentado pelo suicídio de sua esposa. Ela é uma parisiense de 20 anos, noiva de um jovem cineasta. Sem querer saber os nomes um do outro, estas duas almas torturadas se unem para satisfazer seus desejos sexuais em um apartamento tão vazio como suas trágicas e sombrias vidas. Arrebatados em uma dança carnal frenética que eles parecem incapazes de interromper, esses dois amantes improváveis levam sua paixão a alturas e profundezas eróticas acima de qualquer coisa que eles jamais haviam imaginado...

Quarta-feira, 7

Caçada Humana ( The chase, EUA, 1966)

Direção: Arthur Penn

Duração: 135 minutos

Elenco: Marlon Brando, Jane Fonda e Robert Redford

Classificação: 14 anos

Nos anos 60, o jovem Charlie Reeves (Robert Redford) foge da cadeia e retorna para a sua terra natal, no Texas. Todos começam a persegui-lo, querendo fazer justiça com as próprias mãos. O xerife Calder (Marlon Brando) resolve tomar as rédeas da situação, mas é impedido de cumprir a lei pelos cidadãos

adblock ativo