Sala Walter da Silveira apresenta 3ª mostra "Lugar de Mulher é no Cinema"

A terceira edição da mostra "Lugar de Mulher é no Cinema" chega a Salvador a partir da próxima segunda-feira, 25. A iniciativa expõe, gratuitamente, curtas protagonizados e dirigidos por mulheres de todo país. As exibições ocorrerão na Sala Walter da Silveira, Goethe-Institut e Sesc Pelourinho.

A abertura ocorerrá na Sala Walter da Silveira, às 20h, com a projeção do filme "Anjos de Ipanema".

O festival foi criado pelas cineastas Hilda Lopes Pontes, Lilih Curi e Moara Rocha. O intuito também é compartilhar o conhecimento das diretoras do audiovisual de forma anual, além de homenagear a mulher. Em 2019, o destaque será dado a documentarista, atriz e escritora Conceição Senna.

Além das exibições, a mostra também terá três oficinas: de fotografia, montagem e roteiro. Elas serão oferecidas na última semana de março, das 9h às 13h, na Sala Walter da Silveira. As aulas serão ministradas por Juh Almeida, Daiane Rosário e Amanda Aouad, respectivamente. Os interessados podem se inscrever através do site da mostra, o investimento é de R$ 50.

Neste ano o projeto também irá promover o Workshop de Direção, ministrado por Maria da Sila e Íris de Oliveira, no dia 26 de março. Já no dia 30, Marise Urbano conduz a palestra "De representação a representatividade: a imagem a ser discutida". As inscrições para estes eventos também devem ser feitas online.

A mostra segue até o dia 31 de março, a programação completa está disponível no site ou através das páginas no Facebook e Instagram.

