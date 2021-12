A rede Cinemark está vendendo, a partir desta quinta-feira, 2, os ingressos para a nova versão do clássico "A Bela e a Fera" (Disney), que estreia em 16 de março. O longa é uma releitura da animação lançada em 1991 e conta com a atuação dos atores Emma Watson e Dan Stevens, como os principais personagens.

A versão em live action de "A Bela e a Fera" conta a história da jovem Bela (Emma Watson), que vive em uma aldeia francesa com o pai. Um dia seu pai é capturado pela Fera (Dan Stevens) e a ela decide entregar sua vida ao estranho ser em troca da liberdade do pai. No castelo, Bela conhece objetos mágicos que falam e descobre que a Fera é na verdade um príncipe que precisa de um amor verdadeiro para acabar com um feitiço e voltar à forma humana.

As entradas para as sessões do filme podem ser adquiridas no site da Cinemark (www.cinemark.com.br) e no Cinemark Salvador Shopping.

Da redação Sala de cinema já vende ingressos para "A Bela e a Fera"

