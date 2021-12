Sala de Cinema da Uefs debate as novas configurações familiares

A Mostra Extimidades do Projeto Sala de Cinema da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) debate as “Novas configurações familiares”, no dia 16 de outubro, a partir das 15h. As inscrições devem ser feitas através do site e se encerram 24h antes do evento.

O evento tem a monitoria de Julia Terena (graduanda em Psicologia/ Uefs) e o debatedor convidado é o médico psiquiatra Iordan Gurgel.

O filme “A excêntrica família de Antônia” (Holanda, 1995), deve ser assistido no link . A narrativa se passa durante quase quarenta anos após a Segunda Guerra Mundial, e conta a história da matriarca Antonia que, depois de voltar à vila onde nasceu, reúne em torno de si uma família pouco usual para a época.

