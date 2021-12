Saiu! "Sonic - o Filme" ganha primeiro trailer e cartaz oficiais

A versão live action do ouriço mais famoso do mundo acaba de ganhar trailer e cartaz oficiais, além de imagens inéditas. Baseado na franquia mundial de vídeo game da Sega, "Sonic- O filme" (Sonic The Hedgehog) chega aos cinemas brasileiros em 23 de janeiro de 2020.

Com Jim Carrey e James Marsden no elenco, o filme segue as aventuras de Sonic enquanto ele tenta se adaptar à nova vida na terra com seu novo melhor amigo humano Tom Wachowski (James Marsden). Em meio a tudo isso, a dupla precisa unir forças para tentar impedir que o vilão Dr. Robotnik (Jim Carrey) capture Sonic e use seus poderes para dominar o mundo.

Dirigido por Jeff Fowler, "Sonic - O filme" é produzido pelo mesmo diretor de Deadpool, Tim Miller, e pelo produtor de Velozes e Furiosos, Neal H. Moritz. O longa também traz Tika Sumpter e Ben Schwartz, como a voz do Sonic, que no Brasil será dublado por Manolo Rey.

Pôster faz referências a elementos do jogo

