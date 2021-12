O primeiro clipe do filme Horns, suspense do qual Daniel Radcliffe é o protagonista, já está acessível na internet. No filme, Daniel (famoso por interpretar Harry Potter), é Ig Perrish, um rapaz que acorda numa manhã com um par de chifres em sua cabeça e a capacidade de ouvir os pensamentos das pessoas. Ig então começa a usar seu poder para investigar a morte de sua ex-namorada.

Horns é baseado em um romance de Joe Hill's - filho de Stephen King - e dirigido por Alexandre Aja.

Juno Temple, Max Minghella, James Remar, Joe Anderson e Kelli Garner também fazem parte do elenco. O vídeo foi disponibilizado pelo site Collider.

Assista aqui

Da Redação Saiu o primeiro clipe do novo filme de Daniel Radcliffe

adblock ativo