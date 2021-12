A Sony divulgou nesta sexta-feira, 9, o primeiro e aguardado trailer de "Homem-Aranha: De Volta ao Lar", novo reboot do personagem nas telas. Confira abaixo:

Da redação Sai primeiro trailer de Homem-Aranha: De Volta ao Lar; veja

Na trama, o jovem Peter Parker (Tom Holland) volta para casa depois da experiência com os Vingadores em Guerra Civil, ainda sob o olhar da tia May (Marisa Tomei) e do novo mentor Tony Stark (Robert Downey Jr.). Peter tenta retomar sua vida normal na escola, mas quando o vilão Abutre (Michael Keaton) aparece, tudo que ele preza fica em risco.

"Homem-Aranha: De Volta ao Lar" estreia no dia 6 de julho.

adblock ativo