'Sai de Baixo' sai da TV para estrear nas telonas

Quem sentia a falta de ouvir o clássico bordão "Cala a boca, Magda" nas noites de domingo já pode comemorar. Depois de anos longe das telinhas, a versão cinematográfica do seriado brasileiro "Sai de Baixo", sucesso de crítica e audiência dos anos 90, estrou nos cinemas na última quinta-feira, 21.

Para Sai de Baixo - O Filme, a maioria do elenco princpal retornou. Miguel Falabella, Marisa Orth, Tom Cavalcante, Luiz Gustavo e Aracy Balabanian, reprisam seus icônicos personagens no longa que ganhou uma certa repaginada para os dias atuais. A novidade é a diarista Cibalena, vivida por Cacau Protásio (Vai que Cola, Os Farofeiros e Gostosas, Lindas e Sexies).

A trama é uma continuação dos eventos vistos no seriado. Após uma longa temporada na prisão, Caco Antibes (Falabella) volta ao Largo do Arouche para descobrir que a sua família está completamente falida, chegando ao ponto de morar de favor com o porteiro Ribamar (Tom Cavalcante).

Diante desse cenário, não demora muito para Caco tentar melhorar a situação financeira por meio dos seus famosos "trambiques". Ao lado de Magda, Ribamar, Vavá, Cassandra, a armação dessa vez será a nível internacional e ninguém vai querer ficar de fora do esquema.

Com direção de Cris D'Amato, e produção de Daniel Filho, idealizador do antigo sitcom, Sai de Baixo - O Filme está em cartaz nos cinemas de Salvador.

