Ruy Guerra volta a Salvador com Oficina de Direção

Os cineastas Ruy Guerra ("Os Fuzis", "Ópera do Malandro") e Diogo Oliveira ("Vende-se") vão ministrar a Oficina de Direção. O curso será de 7 a 12 de março, das 18h às 22h, no Campus da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Ondina, Salvador.

O investimento é de R$ 550, que pode ser dividido no cartão de crédito. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de março no site oficial da oficina.

A dupla de cineastas vai passar os fundamentos básicos da linguagem cinematográfica para a elaboração e execução de um filme. Dentre os assuntos abordados estão: o cinema e as outras artes; o confronto da realidade com o imaginário; a formação da linguagem; as grandes correntes da dramaturgia e consequências opcionais.

A Oficina é voltada para diretores, roteiristas, produtores, editores, fotógrafos e estudantes ou graduados em cinema e carreiras similares com interesse em direção para documentário.

