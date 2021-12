Russell Crowe faz campanha no Twitter para papa assistir Noé

O ator Russell Crowe lançou uma campanha no Twitter para que o papa Francisco assista a Noé, adaptação cinematográfica do relato bíblico da Arca de Noé estrelada por ele e dirigida por Darren Aronofsky (Cisne Negro). Crowe disse acreditar que o longa "fascinará" o sumo pontífice.

Nesta terça-feira, 25, Crowe enviou quatro mensagens para @Pontifex, o Twitter do papa, com o objetivo de mostrar o filme, que estreará dia 28 de março nos Estados Unidos e duas semanas depois na Itália.

"É poderoso, fascinante e ressonante", disse Crowe em seu primeiro tweet, logo seguido por outro em que pedia aos seus 1,3 milhão de seguidores para que o ajudassem a repercutir o convite ao pontífice.

"Ajudam? Retuítem o anterior", disse o ator, que conseguiu que a conta do papa no Twitter recebesse sua mensagem mais de 500 vezes.

Crowe pediu desculpas ao papa pelo "caos" que causou e reiterou seu convite.

"O filme Noé te fascinará'", afirmou. Ele ainda declarou que seria seu "prazer mais profundo" levar o filme do diretor Darren Aronofsky ao papa e se despediu com um "inshallah", que quer dizer "se deus quiser" em árabe.

A conta @Pontifex não respondeu Crowe, mas o porta-voz do vaticano, Federico Lombardi, comentou ano passado que o papa não assistia a filmes, ao ser perguntado se o pontífice veria Philomena, de Stephen Frears.

Philomena narra a história de uma mulher que teve o filho levado para adoção sem seu conhecimento por freiras quando vivia com elas em um convento.

De acordo com o site da revista The Hollywood Reporter, a afirmação de Lombardi não bate com declarações anteriores do papa Francisco, que já afirmou gostar dos clássicos italianos de Federico Fellini, Roberto Rossellini e Luchino Visconti.

