Roubo da Taça é exemplo de comédia popular eficiente

Não é um filme de festival, como se diz naturalmente, mas acabou roubando a cena em Gramado, na semana passada, premiado com Melhor Fotografia, Roteiro, Direção de Arte e Ator (Paulo Tiefenthaler).

O Roubo da Taça, de Caíto Ortiz, apropria-se da mirabolante história do desaparecimento da Jules Rimet, em dezembro de 1983, acrescenta novos elementos ao que se conhece sobre o caso, mantém as interpretações bem acima do tom e ainda assim parece verossímil com toda a aura caricatural que cerca os personagens.

Tiefenthaler, o histriônico cozinheiro do programa Larica Total, do Canal Brasil, compõe à perfeição o atrapalhado Peralta, misto de corretor de seguros e trambiqueiro que passeia com desenvoltura pelos corredores da CBF. Jogador inveterado e cheio de dívidas, e com acesso às informações do futebol, ele se une ao amigo Borracha (Danilo Grangheia) para roubar a taça.

O que a dupla imagina ser uma réplica do troféu, entregue definitivamente ao Brasil quando conquistou o tricampeonato mundial de futebol em 1970, é realmente a taça com cerca de quatro quilos de ouro. O filme se torna então uma sucessão de erros com a dupla se desdobrando para vender o produto com a intervenção da mulher de Peralta, Dolores (Taís Araújo).

Longe de ser um grande filme, O Roubo da Taça é uma comédia que lança um curioso olhar sobre o período entre os anos de chumbo da ditadura e a redemocratização do país, aliando a uma história típica de malandragem carioca influências das antigas chanchadas da Atlântida e do cinema pornô/erótico dos anos 1970/80.

Acrescenta aos méritos a presença de um time de coadjuvantes de peso, como Stepan Nercessian, no papel do presidente da CBF, e Milhem Cortaz, o investigador de polícia, mas quem surpreendente mesmo é Hamilton Vaz Pereira interpretando o malvado mafioso Bispo, que em uma sequência grampeia, literalmente, a orelha de Peralta.

adblock ativo