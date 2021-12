Roteiro de Tarantino vaza e filme é cancelado

Depois de saber que um de seus roteiros, o faroeste The Hateful Eight, havia sido vazado, Quentin Tarantino disse em entrevista ao site Deadline que desistiu de levar o filme às telas.

"Estou muito deprimido. Terminei o primeiro rascunho e não pretendia filmar até o ano que vem", afirmou o cineasta, que explica ter entregado o texto a apenas seis pessoas. O vazamento foi descoberto após seu agente receber ligações pedindo vagas no longa. "Vou partir para a próxima. Tenho outros dez de onde tirei esse".



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

