Roteiro de Tainá 3 teve de ser adaptado para índia de 5 anos

Em Tainá 3 - A Origem, que vai ser lançado nos cinemas brasileiros no dia 8 de fevereiro, a historia da indiazinha é contada desde o seu nascimento. A menina começa a questionar sobre a sua origem e descobre que é filha de uma guerreira responsável por salvar a floresta, legado que é passado para Tainá.

A protagonista é interpretada por Wiranu Tembé, uma indiazinha da tribo Takohaw , do Pará, que tinha apenas cinco anos quando o filme começou a ser rodado, em meados de 2010. O produtor do longa, Cláudio Barros, conta que durante dois anos, a equipe de produção percorreu os estados do norte do país em busca de uma nova protagonista para Tainá.

"Nessa etapa selecionamos onze meninas, entre elas a Wiranu. Ela era muito nova e ainda só falava Tupí, procurávamos meninas com idades de 7 a 8 anos, mas devido a semelhança física com a Euníce Baía - interprete de Tainá das outras duas edições do longa-, resolvemos selecionar ela também, para que a gente pudesse aproveita-la em algum momento do filme" explica o produtor.

Após seis semanas de treinamento em um resort na Amazônia, onde as crianças passavam por atividades corporais e testes de cenas reais do filme, Wiranu, que era a mais jovem entre as finalistas e ainda estava aprendendo a falar português, foi escolhida para dar vida a Tainá. "Ela nos surpreendeu, pela intimidade que tinha com as coisas da floresta, pela valentia. Mas, como era muito pequena, tivemos que adaptar o roteiro, as falas tiveram que ser reduzidas e cenas que tinham falas e ações de uma criança mais velha tiveram que ser mudadas", conta.

Para Wiranu, atualmente com 8 anos, viver Tainá no cinema foi uma grande diversão. "Eu brincava muito, com todo mundo. Gostei muito de ser atriz, quero continuar, mas sei que tem que estudar", planeja a menina.

A diretora do filme, Rosane Svartman, não poupa elogios para o profissionalismo de Wiranu. "Apesar da pouca idade, ela é super concentrada, corajosa, em uma cena em ela precisou gravar em um balão por exemplo, ela não teve medo, foi lá e fez mesmo".

Rosane conta que os locais de filmagem foram um desafio para a equipe, "A Amazônia é um lugar de imprevistos, principalmente para uma equipe de filmagem, chove, faz lama, nós só conseguíamos filmar entre às 11h e às 13h, era o único horário que a iluminação ficava ideal", explica.

Segundo a diretora, o cunho lúdico do longa também rendeu boas risadas e um pouco de preocupação para a equipe de produção, tudo isso porque durante as filmagens um balão fazia parte de cenas dos personagens de Tainá, Laurinha (Beatriz Noskoski) , Gobí (Igor Ozzy) , Vô tigê (Gracindo Jr.) e Vô Teaodoro (Nuno Leal Maia).

"Filmar com o balão foi um barato, mas aquele negócio deu trabalho, você acredita que eu caí na água uma duas vezes?" se diverte Nuno Leal Maia ao relembrar as cenas. O ator, que já participou de filmes que levaram milhões de pessoas aos cinemas nas décadas de 70 e 80 nunca tinha atuado em um longa infantil. "Contracenar com as crianças foi uma experiência incrível, nós divertimos bastante, convivemos durante cerca de 10 semanas durante as gravações. Foi uma experiência nova que eu gostei muito", conta. Segundo Nuno, o expectador vai poder vê-lo novamente em outros filmes voltados para o público infantil. "É uma possibilidade, se os convites aparecerem, eu vou olhar o roteiro e me decidir. Gostei de trabalhar para crianças e com crianças", conta.

A nova experiência também agradou a diretora do longa, que nunca tinha feito nada voltado para esse tipo de público. Rosane, que dirigiu 'Mais Uma Vez Amor'(2005) e 'Desenrola'(2010), ambos voltados para adolescentes e adultos, pretende seguir com o público infantil após assinar a direção de Tainá - A Origem. "Tem a possibilidade da continuação de Tainá, mas eu ainda não sei se vou estar nesse projeto, por enquanto, estou trabalhando na Adaptação de Pluft para o cinema", revela.

adblock ativo