Roteiro de Elisyum pode ser plágio

O diretor Neill Blomkamp, a Sony Pictures e alguns produtores estão sendo processados por plágio no filme Elysium, que traz no elenco Matt Damon e o brasileiro Wagner Moura. Quem move a ação é o roteirista Steve Wilson Briggs que alega violação dos direitos autorais, segundo o site TheWrap.

Briggs entrou com o processo na terça-feira, 8, na California, declarando que Elysium tem muito em comum com um roteiro escrito por ele intitulado Butterfly Driver. Segundo ele, as semelhanças estão na história, no enredo, personagens, temas, conflitos, reviravoltas, entre outras.

O site americano informa que teve acesso ao roteiro e que, realmente, há semelhanças entre os dois trabalhos.

Os produtores não comentaram o assunto.

