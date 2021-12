Roteiristas brasileiros de cinema discutem produções em live

Discutindo o tema “O papel do Roteirista Produtor”, roteiristas de todo o Brasil se reúnem nesta quinta-feira, 18, às 16h, em live para um bate-papo com o diretor e roteirista Marton Olympio. A iniciativa irá abordar as habilidades negociais dos roteiristas e a construção de parcerias entre os profissionais com produtoras, distribuidoras e canais, através de novos modelos de negócio, além das próximas histórias que serão contadas após a pandemia.

Com temas diversificados, os debates online estão sendo realizados desde março, com mais de 400 profissionais do roteiro. Esta será a sexta edição. Dentre os nomes que já passaram pela iniciativa estão Karim Ainouz, diretor de A Vida Invisível, filme indicado ao Oscar, Gabriela Amaral Almeida, Paula Gomes, os cineastas Araripe Jr., Amanda Aouad, Iara Sydenstricker, Gustavo Erick, Claudio Formiga, e o advogado especialista em Direito das Artes, Diego Medeiros.

A Live de Roteiristas segue até setembro e ainda em junho vai contar com a participação do roteirista Newton Cannito, da Fic´s – Fábrica de Ideias Cinemáticas. Cannito é o criador das séries "9 mm" (Fox Channel), Unidade Básica (Universal Channel), "Z4" (Disney Channel e SBT) e roteirista da série "Cidade dos Homens" (TV Globo).

Em julho, estão agendados a novelista Thelma Guedes, da Rede Globo, vencedora do Emmy Internacional de melhor novela, em 2014 e o produtor Rodrigo Teixeira, da RT Features.

O projeto é uma realização das produtoras baianas Bocapiu Conteúdo Criativo, de Carollini Assis, e ¡Candela! Produções Audiovisuais, de Ceci Alves. Com mais de 20 anos de experiência em roteiros, Marton escreveu Sequestro Relâmpago (Globo Filmes, dir. Tata Amaral) e dezenas de filmes e séries para a Globo, AXN, GNT, FOX, Universal, Canal Brasil, dentre outros.

Interessados em participar da live, que ocorre via aplicativo Zoom, devem se inscrever pelo e-mail vamosfazercoisasjuntos@gmail.com.

adblock ativo