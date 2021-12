Roteirista de Argo colaborará na sequência de O Homem de Aço

Chris Terrio, ganhador do Oscar de melhor roteiro adaptado por "Argo", se encarregará de revisar o roteiro da sequência de "O Homem de Aço", o filme do estudo que reunirá Superman e Batman pela primeira vez no cinema.

É o que garante a revista "The Hollywood Reporter", que destaca que Terrio mantém uma grande relação com Ben Affleck, diretor e protagonista de "Argo", ganhador também do Oscar de melhor filme, e ator encarregado de dar vida ao homem-morcego nesta nova encarnação do super-herói.

David Goyer se encarregou da redação do roteiro original, que agora será polido por Terrio.

O filme, ainda sem título oficial e conhecido na indústria pelo nome de "Batman Vs. Superman", chegará às salas em julho de 2015. Zack Snyder estará novamente atrás das câmeras, mais uma vez dirigindo os protagonistas Henry Cavill (Superman) e Amy Adams (Lois Lane).

A atriz israelense Gal Gadot, conhecida por sua participação na saga "Velozes & Furiosos", dará vida à Mulher Maravilha no filme, para o qual os rumores apontam o nome do musculoso Jason Momoa para um papel indefinido e inclusive Joaquin Phoenix para o papel do vilão Lex Luthor.

Essa última informação foi divulgada hoje pela revista especializada "Variety", que assegura que Phoenix é o ator favorito do estúdio Warner Bros. para esse papel, apesar de o intérprete ainda não ter decidido se quer fazer parte do projeto.

"O Homem de Aço" arrecadou mais de US$ 660 milhões no mundo todo. A filmagem da sequência começará no início do próximo ano em Michigan e se prolongará até o mês de agosto.

adblock ativo