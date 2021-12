Rodrigo Santoro vai interpretar Jesus em remake de Ben-Hur

Rodrigo Santoro foi escalado para viver Jesus Cristo no remake de "Ben-Hur". Segundo o site Hollywood Reporter, o personagem deve aparecer apenas em algumas cenas. Na nova versão do clássico de 1959, Jack Huston interpretará "Ben-Hur", o príncipe judeu que é traído e vira escravo do melhor amigo, Messala (Toby Kebbell).

Morgan Freeman também está escalado para o longa. Ele interpretará o homem que vai ensinar o protagonista tudo sobre corridas de biga. Dirigido por Timur Bekmambetov, responsável pela adaptação do livro de Lew Wallace, "Ben-Hur: Uma História dos Tempos de Cristo", o filme estreia nos cinemas americanos em fevereiro de 2016.

O último papel de Santoro em Hollywood foi como o rei persa Xerxes em "300 - A Ascensão do Império" (2014). O brasileiro também está na comédia Golpe Duplo, com Will Smith e Margot Robbie. As filmagens devem acontecer na Europa, neste primeiro semestre de 2015.

adblock ativo