Rodrigo Santoro vai estrelar filme ao lado de Will Smith

O ator brasileiro Rodrigo Santoro vai estrelar filme ao lado do ator americano Will Smith. Santoro será um empresário de Fórmula 1 no filme Focus (Amor a Toda Prova), de Glenn Ficarra e John Requa, que disputará com Will Smith o amor de Margot Robie.

Segundo o site The Hollywood Reporter, as filmagens devem começar em outubro, em Buenos Aires e Nova Orleans (EUA).

