Rodrigo Santoro estará em filme com Natalie Portman

O ator brasileiro Rodrigo Santoro foi escalado para atuar no filme "Jane Got a Gun", um faroeste dirigido por Lynne Ramsay, a mesma de Precisamos Falar Sobre o Kevin. O elenco também conta com a presença da atriz Natalie Portman como a protagonista Jane e de Michael Fassbender, conhecido por seu papel de Magneto no filme "X-Men: Primeira Classe".

O longa conta a história de uma jovem (Jane/Portman), que precisa aceitar a ajuda de seu ex-amante, vivido por Fassbender, para salvar seu marido, que foi traído e quase assassinato pela sua própria gangue. Ela, então, decide pegar uma arma e resolver o problema com suas mãos.

Ainda em 2013, Rodrigo Santoro estrelará como Xerxes, ao lado da atriz Eva Green, no filme "300: rise of an empire", com previsão de ser lançado por aqui em agosto.

