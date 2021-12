Rodrigo Santoro confirma papel como Jesus em filme Ben-Hur

Durante breve entrevista com jornalistas para promover o filme "Golpe Duplo", no qual contracena com Will Smith e a nova estrela em ascensão Margot Robbie, Rodrigo Santoro confirmou que vai interpretar Jesus Cristo na refilmagem de "Ben-Hur".

"“Sim, recebi o convite para o "Ben-Hur". O lance é que eu já estou contratado para uma série na HBO ("Westworld"), então está rolando uma negociação para ajustar as agendas de filmagens da série e do filme"”, contou.

Sobre "Golpe Duplo" (Focus), no qual interpreta um argentino dono de uma escuderia de automobilismo, o ator disse que o filme é uma mistura de thriller com comédia e romance.

“Eu já tinha trabalhado com os diretores (Glenn Ficarra e John Requa) (no filme "O Golpista do Ano") e os acho inteligentíssimos”.

Santoro foi só elogios para o trabalho de Will Smith: “"Ele tem uma energia singular, muito positiva e isso contagia no set. Ele também me impressionou pela humildade real”". "Golpe Duplo" estreia em 26 de fevereiro.

* O repórter viajou ao Rio de Janeiro a convite da Warner.

