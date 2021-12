Robin Williams liderou lista de buscas do Google em 2014

A morte de Robin Williams levou pessoas de todo o planeta a buscar dados sobre a vida do famoso ator, convertendo-o no tópico mais procurado em 2014 no Google, informou nesta terça-feira o gigante da Internet.

"O falecimento do querido comediante e ator Robin Williams sacudiu o mundo, levando muitas pessoas a se conectar para buscar mais informação e lembrar dele, colocando Williams na posição #1 de nossas tendências globais de busca", afirma o vice-presidente de busca do Google, Amit Singhal, no blog oficial.

A Copa do Mundo do Brasil-2014 foi o segundo tema mais buscado, embora disperso em vários itens, como a mordida do jogador uruguaio Luis Suárez, a série de vitórias da Alemanha ou a épica atuação do goleiro americano Tim Howard contra a Bélgica.

Outros tópicos que concentraram o interesse dos internautas foram o vírus Ebola, o desaparecimento do avião da Malaysia Airlines e o desafio do balde de gelo, que levou milhares de pessoas a se molhar para recolher fundos que permitam combater a ELA (esclerose lateral amiotrófica), que segundo o Google ocuparam do terceiro ao quinto lugar, respectivamente.

Foram seguidos, nesta ordem, pelo jogo Flappy Bird, desenvolvido pelo vietnamita Nguyen Ha Dong, pelo cantor transgênero Conchita Wurst, criado pelo austríaco Thomas Neuwirth; o grupo Estado Islâmico; o filme "Frozen-Uma aventura congelante" e os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi.

"Fomos cativados por eventos esportivos, e tivemos nossa diversão com as aves, um balde de gelo e uma princesa congelada", comentou Singhal.

Segundo o Google, o novo iPhone 6 da Apple foi o gadget eletrônico mais procurado.

Entre os personagens, a protagonista foi a charmosa atriz da saga "Jogos Vorazes", Jennifer Lawrence, que se converteu no nome mais procurado na internet.

Em setembro, fotos de Lawrence e de outras estrelas de Hollywood - entre elas algumas nuas - foram roubadas da internet e divulgadas por um hacker.

Várias estrelas envolvidas ameaçaram o Google com processos milionários caso a empresa não agisse para impedir a divulgação das imagens íntimas.

Querido Robin

O suicídio de Robin William em agosto não apenas provocou um aumento do interesse dos internautas sobre o ator.

"Houve, inclusive, um aumento das buscas relacionadas com testes de depressão e saúde mental nos dias que se seguiram a sua morte", assinalou o diretor do Google.

Ator vigoroso e impetuoso, com uma capacidade enorme de improvisar e fazer o público chorar de tanto rir, Williams se suicidou em 11 de agosto em sua residência no condado de Marin de San Francisco (Califórnia).

Williams, de 63 anos, foi diagnosticado com o Mal de Parkinson. Segundo os médicos legistas, o ator se enforcou, depois de tentar cortar o pulso esquerdo.

Ganhador do Oscar e recordado por inúmeras interpretações marcantes na tv e no cinema, a muerte de Williams sacudiu o mundo do espetáculo e provocou reações de dor e pena ao redor do planeta.

