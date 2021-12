Robin Williams: A vida dá uma pequena faísca de loucura

Robin Williams fez várias gerações rirem com "Uma Babá Quase Perfeita", sonhar com "Sociedade dos Poetas Mortos" e foi "o gênio mais genial" em "Aladdin", mas sempre arrastou um ar de amargura que, de "Bom Dia, Vietnã" a "Gênio Indomável", deu vida ao palhaço mais triste de Hollywood. "A vida só te dá uma pequena faísca de loucura. Não ouse perdê-la", disse em uma ocasião.

O ator Christopher Reeve contou uma vez que a primeira pessoa que o tinha feito rir após ficar paraplégico ao cair de um cavalo tinha sido Robin Williams. Tinham sido companheiros de estudos de interpretação na Julliard School e amigos durante toda a vida. Quando estava ainda internado no hospital, Williams se fez passar por um médico russo que queria fazer uma colonoscopia em Reeve.

Esse era o terreno do ator, o riso para ocultar o pranto, e hoje os rumores de suicídio recaem de maneira terrível sobre a morte de um dos grandes comediantes de Hollywood. Williams, nascido em Chicago em 1951, tinha combinado desde bem jovem um gênio irresistível e uma verborragia sem igual com uma vida pessoal infestada de debilidades.

Antes de saltar à interpretação tinha começado a estudar Ciências Políticas, uma inquietação comprometida que nunca lhe abandonou em seus ácidos discursos, como quando em uma edição do Festival de Berlim disse: "Não sei o que fazemos buscando armas químicas no Iraque quando seria mais fácil olhar nas tabuletas do Pentágono".

E antes de chegar à fama, que veio antes na televisão com séries como "Happy Days" e, principalmente, "Mork & Mindy" na segunda metade dos anos 70, já havia flertado perigosamente com a cocaína, que compartilhou com outro amigo vitimado pelas drogas, John Belushi. "A cocaína é a maneira que Deus tem de dizer que você está ganhando dinheiro demais", dizia com ironia.

O cinema demorou mais em dar-lhe as boas-vindas, mas foi em grande estilo com "Bom Dia, Vietnã", de Barry Levinson, que tirou um partido único de sua rapidez verbal, seu engenho e sua capacidade para combinar um grande sorriso com um olhar triste.

Também lhe representou sua primeira indicação ao Oscar e abriu sua melhor época profissional e vital, continuada com "Sociedade dos Poetas Mortos", de Peter Weir, o filme que fará com que hoje se levante toda uma geração de adolescentes a despedir-se com o grito de "Oh, capitão, meu capitão".

O trio de ases (e de indicações ao Oscar) se arredondou com "O Pescador de Ilusões", de seu ídolo, Terry Gilliam, um dos Monty Python. Depois disso, a Disney pensou nele como o único capaz de dar voz ao gênio de "Aladdin", seu gigantesco êxito comercial, e sua perícia foi tão bárbara que alguns inclusive pediram uma quarta indicação ao Oscar por um trabalho de dublagem. Como dizia a música que ele mesmo cantava em infinitos tons e vozes diferentes, não havia no mundo "um gênio tão genial".



