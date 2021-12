Robert Rodriguez vai dirigir filme de Jonny Quest

Robert Rodriguez (Sin City) vai comandar a versão live action (com atores reais) do desenho Jonny Quest. Sucesso nos anos 80, o desenho mostrava as aventuras do jovem Jonny Quest com o pai, Dr. Quest, o amigo Roger "Race Bannon", o garoto indiano Hadki e o cachorro Bandit.

Ainda não foram definidos os atores que vão interpretar os personagens. Agora que Rodriguez foi definido como diretor, em breve o elenco deve ser anunciado. A história também não foi revelada, mas normalmente, o desenho mostrava o grupo viajando para desvendar mistérios em todo o planeta.

