Rita Ora vai atuar em Cinquenta Tons de Cinza

A cantora britânica de R&B Rita Ora vai estar no elenco do filme da Universal Pictures Cinquenta Tons de Cinza, informou o estúdio na segunda-feira, 2.

Ora, de 23 anos, vai interpretar Mia Grey, irmã adotiva mais nova do protagonista Christian Grey, na adaptação da trilogia best-seller de romances eróticos de E. L. James Cinquenta Tons de Cinza.

Ora, nascida na Albânia, vai atuar ao lado de Jamie Dornan, escolhido para viver o bilionário charmoso como fetiches sexuais secretos, e de Dakota Johnson, que será a envergonhada estudante Anastasia Steele, que embarca numa aventura amorosa com Christian Grey.

Esse será o terceiro trabalho no cinema de Ora, que também atuou no longa britânico de 2004 Spivs e fez uma participação no 6º filme da série Velozes e Furiosos neste ano.

A cantora de Hot Right Now, contratada pelo selo Roc Nation, de Jay Z, deve lançar o segundo álbum da carreira em 2014.

A trilogia Cinquenta Tons de Cinza vendeu mais de 90 milhões de cópias no mundo todo e tornou-se um fenômeno cultural reconhecido por cenas eróticas. O britânico Sam Taylor-Johnson vai dirigir o filme, que tem estreia prevista para fevereiro de 2015.

adblock ativo