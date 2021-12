"Rifle" é o grande vencedor do XII Panorama Coisa de Cinema

O filme Rifle, de David Pretto, do Rio Grande do Sul, foi o grande vencedor do XII Panorama Internacional Coisa de Cinema, encerrado na noite de ontem (quarta-feira, 16/11), com o prêmio de Melhor Longa da Competitiva Nacional.



A premiação nacional - com júri formado pela curadora de festivais Laurence Reymond, a professora de antropologia e diretora da Portugal Film, Margarida Moz, e a produtora Sylvia Abreu - foi pulverizada, sem exageros.



Premiado pelo Roteiro e Som no último Festival de Brasília, realizado em setembro, Rifle é uma parábola moderna que se utiliza de elementos do western americano, sobretudo a paisagem deserta da fronteira Brasil-Uruguai, para falar sobe o medo e o isolamento.



Dione (Dione Avila de Oliveira) é um homem misterioso e introspectivo, uma espécie de 'cavaleiro solitário', que trabalha em uma fazenda e tem uma reação no mínimo singular à tentativa de um rico fazendeiro comprar a propriedade e tirar o seu ganha-pão.



Também foram contemplados na Competitiva Nacional, Os Cuidados que se Tem com o Cuidado que os Outros Devem Ter Consigo Mesmos, de Gustavo Vinagre, de São Paulo, como Melhor Curta; Cinema Novo, de Eryk Rocha (SP), com Melhor Montagem; e Constelações, de Maurílio Martins (MG), Melhor Fotografia.



Na Competitiva Baiana (que teve como jurados os artistas visuais Andrea Capella e Gabriel Sanna e o curador e programador de cinema Salomão Santana) venceu, como Melhor Longa, Perdido em Júpiter, de Deo, um documentário, segundo definição da produção, "sobre resíduos digitais da obra do músico gaúcho Flavio Basso Júpiter Maçã ou Jupiter Apple ou Woody Apple".



Obra Autorizada, de Iago Cordeiro Ribeiro, foi escolhido Melhor Curta baiano.



O Júri Jovem da Competitiva Baiana (Prêmio João Carlos Sampaio) escolheu Perdido em Júpiter como Melhor Longa e a A Morte do Cinema, de Everaldo de Freitas, como Melhor Curta.



O Júri Jovem da Competitiva Nacional premiou A Cidade Onde Envelheço, de Marília Rocha (MG), como Melhor Longa (o filme foi o grande vencedor do Festival de Brasília com quatro prêmios). O Melhor Curta foi O Delírio é a Redenção dos Aflitos, de Fellipe Fernandes (PE).



Paula Gomes recebeu menção honrosa pelo documentário Jonas e o Circo Sem Lona, que revela o sonho e a luta do menino Jonas Laborda para manter o circo que criou no quintal de sua casa.



O Prêmio IndieLisboa (filmes escolhidos para exibição no festival português) foi para o longa Elon Não Acredita na Morte, de Ricardo Alves Jr. (MG), e o curta Os Cuidados que se Tem..., de Gustavo Vinagre.



O júri da Competitiva internacional, integrado pela cenógrafa e diretora de arte Carol Tanajura e os cineastas José Araripe Jr. e Ailton Filho, premiaram O Amanhã (The Here After), de Magnus Von Horn (Polônia/Suécia/França), como Melhor Longa.



Treblinka, de Sérgio Tréfaut (Portugal), recebeu o Premio Especial (longa). Como Melhor Curta, O Reflexo do Poder (The Reflection of Power), de Mihai Grecu (França); o Prêmio Especial (Curta) foi para Campo de Víboras, de Cristèle Alves Meira (França e Portugal). La Última Tierra, de Pablo Lamar (Paraguai/Holanda/Chile/Catar), recebeu menção honrosa (Curta).



O Júri Especial formado para a extensão do festival, na cidade de Cachoeira, premiou como Melhor Curta, O Delírio..., de Felipe Fernandes. O documentário Jonas e o Circo... foi escolhido Melhor Longa. O Júri Especial ainda destacou Estado Itinerante, de Ana Carolina Soares (MG), que recebeu menção honrosa.



O documentário A Luta do Século, sobre os boxeadores Reginaldo Holyfield e Todo Duro, fechou o festival.



Eles estiveram na concorrida sessão com o diretor Sergio Machado e o lutador Acelino Popó, no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha (praça Castro Alves).

