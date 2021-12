Richard Gere receberá homenagem em festival de cinema tcheco

O Festival de Cinema de Karlovy Vary, na República Checa, vai homenagear por ocasião de sua 50ª edição, que acontece de 3 a 11 de julho, o ator americano Richard Gere por sua "extraordinária contribuição para o cinema mundial", anunciaram os organizadores nesta segunda-feira.

"A rica filmografia de Richard Gere oferece um conjunto diversificado de obras filmadas em cooperação criativa com diretores renomados. Também reflete a coragem artística do ator para trabalhar em papéis fora do curso habitual", segundo um comunicado do comitê organizador.

Richard Gere (Gigolô Americano, Uma Linda Mulher, Chicago) receberá o prêmio na noite de abertura do festival, no dia 3 de julho.

O ator americano apresentará nesta ocasião seu filme "Time Out of Mind", em comum com o diretor Oren Moverman e a atriz americana Jena Malone.

Entre as estrelas anunciadas em Karlovy Vary estará Harvey Keitel, que apresentará nesta encantadora cidade localizada 120 km a oeste de Praga seu filme "Youth".

Aberta ao público, o festival de Karlovy Vary atraiu no ano passado cerca de 131 mil espectadores.

O filme georgiano "Corn Island", dirigido por George Ovashvili, venceu em 2014 o Globo de Cristal, o maior prêmio do festival.

