Revista sobre universo cinematográfico é lançada em Salvador

Durante o encontro do Conselho Jedi Bahia, nesta quarta-feira, 16, às 20h30, no Cinépolis do shopping Bela Vista (Horto Bela Vista), será lançada a revista Cine Magazine. Com o propósito de falar sobre o universo cinematográfico nacional e internacional, a publicação traz como tema de sua primeira capa o filme "Star Wars - O Despertar da Força".

Em suas próximas edições, a revista apresentará editorias diversas, desde uma matéria para recordar filmes clássicos dos anos 1980, até um perfil de um ator/atriz ou diretor consagrado. Além de trazer pautas como "Cinema + Educação", abordando a ligação entre esses dois temas, que dialogam.

A publicação será distribuída todos os meses, gratuitamente, nos principais complexos de cinema, livrarias, cafés e pontos culturais de Salvador e, a cada mês, serão promovidos sorteios de ingressos para filmes, DVDs e livros, através do site e da fanpage no Facebook. Tudo com a finalidade de interagir ao máximo com o leitor.

adblock ativo