Retrospectiva: confira quais foram os piores filmes de 2018

Que 2018 foi um ano difícil ninguém duvida. O hexa não veio, BruMar realmente chegou ao fim, Stan Lee nos deixou, e esse que vos escreve ainda não teve a chance de ganhar na Mega, entretanto, como diz a Lei de Murphy, “se algo pode dar errado, dará”, ou seja, nada é tão ruim que não possa piorar.

Pensando nisso, preparamos uma lista com as maiores decepções do cinema no ano de 2018, talvez em algum momento você discorde com as escolhas feitas e diga: “esse filme é muito; bom!”, porém, senta lá, Cláudia e vem conferir essa análise dessas maravilhas da sétima arte com mais cuidado e vamos deixar de ver o copo meio cheio.

10° Jurassic Park: Reino Ameaçado

Quem nunca parou para assistir os clássicos filmes de Steven Spielberg na sessão da tarde que atire a primeira pedra. Porém, desde o reboot, a franquia não conseguiu repetir o sucesso de outrora e segue bem "meia boca", e mais uma vez ficou provado em Jurassic World: Reino Ameaçado. Com uma série de cenas montadas uma em cima da outra e com decisões extremamente discutíveis a saudade pelo clássico dos anos 90 segue cada vez mais forte.

9° Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald

Já deu né gente?! Vamos guardar Harry em nossas memórias e nossos corações, todos sabemos que J. K. Rowling é uma boa escritora, porém, como roteirista é no mínimo questionável, prova disso é Animais Fantásticos, talvez você tenha até gostado do filme, mas passada a euforia, não, o filme não é bom, já que sabemos todo o potencial que o universo dos bruxos pode render.

8° Venon

Venon foi para os cinemas com uma única missão, arrecadar dinheiro, missão bem-sucedida, já que, o filme do anti-herói do Homem-Aranha arrecadou cerca de US$ 852,69 milhões ao redor do mundo. Fora isso, é melhor evitar qualquer tipo de comentário. Próximo...

7° Han Solo

Tudo que envolve o universo de Star-Wars é digno de um grande produção e grandes expectativas. Han Solo, não. O longa é tão desnecessário que transforma o episódio em I é um clássico.

6° Desejo de Matar

Apostando no clichê e cenas violentas, o remake do filme original estrelado por Charles Bronson não convenceu, nem agradou. Nem mesmo a participação de Bruce Willis serviu para impedir o fracasso do filme.

5° A Freira

Uma das características que permeiam os piores filmes de 2018 é o sucesso de bilheteria, a freira também é um dos longas que seguiram essa premissa esse ano. O filme que mostra o início da franquia de "Invocação do Mal" tem lá seus pontos que devem ser valorizados, mas no geral, é só uma sequência de erros, sustos desnecessários e era para ter um humor, teve? Não!

4° Slender Man

Sustos desnecessários, gritos e um monstro da internet decepcionado, nem mesmo a vídeo chamada feita por Slender antes de pegar uma de suas vítimas é o suficiente para salvar o filme.

3° Uma Dobra no Tempo

Uma Dobra no Tempo tinha todas as condições de ser uma franquia de sucesso, porém, tudo que podia dar errado deu, nem o elenco com Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Chris Pine e a superprodução da Disney foram suficientes para salvar o longa. O único destaque para o filme é a alface voador.

2° Verdade ou Desafio

Imagine uma garrafa no meio, pessoas possuídas pelo espirito do coringa, sangue e morte! É o suficiente para não ser um bom filme.

1° Cinquenta Tons de Liberdade

Todo mundo sabe que essa Fanfic não deveria sair da internet.

