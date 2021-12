É amigos, logo, logo 2018 acaba, e a pergunta que domina nossas mentes nos festejos no final de ano e começa a tirar nosso sono e nossa paz chegou, qual o melhor filme de 2018? Pensando em proporcionar para os nossos leitores uma virada tranquila e sem dúvidas, preparamos uma lista com os dez melhores filmes do ano.

Vale lembrar que essa lista é referente aos filmes que foram para as telonas e certeza não iremos agradar a todos.

Confira nosso top 10:

10 º Viva - A Vida é uma Festa

Vencedor do Oscar de melhor animação em 2018, “A Vida é uma Festa” abre nossa lista dos melhores do ano. A animação da Pixar traz uma bela homenagem aos valores familiares e à cultura mexicana.

Além da história, a utilização das cores e a trilha sonora são elementos que credencia o longa como umas das gratas surpresas deste ano.

Igor Andrade Retrospectiva: Confira os 10 melhores filmes de 2018

9° Tully

A maternidade nem sempre é fácil, tá aí a importância de Tully. O filme é correto e conta uma bela fábula realista e respeitosa sobre a maternidade.

8° Me Chame Pelo Seu Nome

Uma jornada de autodescoberta, bela e delicada. “Me Chama pelo Seu Nome” é baseado no livro homônimo do escritor egípcio André Aciman e relata um romance homossexual.

7° Um lugar Silencioso

É sério que você ainda tem dúvidas que 2018 foi o ano do terror? Assista “Um Lugar Silencioso” e mude completamente de opinião.

Apesar da história seguir os padrões clichês de fazendas assombradas por fantasmas, esqueça tudo que você sabe sobre isso e cale-se. Após o início da perseguição, o silencio é a melhor forma de escapar. Sem spoillers, fica calado é a melhor saída.

6° Hereditário

Seguindo uma tendência dos últimos anos, o terror também andou em alta em 2018. Um belo exemplar desse gênero sem dúvidas é Hereditário. Com foco no terror psicológico e no clima perturbador, o longa explora como poucos terror e elementos de drama familiar que dão ao filme uma imensa profundidade.

Hereditário pode ser considerado um filme de terror à primeira vista, mas o longa de estreia de Ari Aster é, na verdade, um drama familiar. Drama este que, usando de elementos do terror com maestria, conta a história de uma família à medida que ela percebe que está enlouquecendo junta. Com momentos surrealistas, perturbadores e uma atuação inspirada da Toni Colette, esse filme se destaca dos outros filmes de terror de 2018.

5° Infiltrado na Klan

Se você ainda não assistiu “Infiltrado na Klan” pare tudo agora e assista...

...

Pronto! Depois dessa maravilhosa experiência, “Infiltrado” traz sem dúvidas uma das histórias mais delirantes do ano. O longa conta a história real do policial negro que se infiltrou na Ku Klux Klan. Com um roteiro envolvente, além de todo o contexto histórico, o filme traz uma crítica pertinente sobre a sociedade atual.

4° Vingadores: Guerra Infinita

Clássico dos quadrinhos, Guerra Infinita é o início do fim de uma era. Com a dispensa de maiores delongas, a maior bilheteria do ano é um dos melhores filmes de heróis de todos os tempos, ver e rever é sempre uma aventura emocionante.

3° Pantera Negra

Talvez você seja uma das pessoas que não conheciam o Pantera Negra, mas como a luz chega para todos, eis que o rei de Wakanda se apresentou e representou. Assim como foi com Mulher Maravilha, em 2017, Pantera foi o primeiro Blockbuster protagonizado por um herói negro.

Forte, importante e necessário, sem dúvidas, Pantera é o melhor filme de super-herói do ano.

2° A forma da Água

Com uma história desenvolvida em meio aos conflitos políticos e bélicos, e as grandes transformações sociais ocorridas nos Estados Unidos, o ganhador do Oscar de melhor filme e diretor, sem dúvidas, se afasta dos clichês e reinventa a fábula dos filmes de romance.

1° Três anúncios para um Crime

Com uma crítica ácida as falhas do sistema americano, “Três anúncios para um Crime” é um longa perfeito para refletir sobre o comportamento da sociedade, principalmente em tempo onde o ódio e a intolerância permeia sobre a sociedade.

O filme narra a história de uma mãe inconformada com a ineficácia da polícia em encontrar o culpado pelo brutal assassinato de sua filha. Escrito e dirigido por Martin McDonagh, o filme mostra as consequências da violência em uma pequena cidade dos EUA, através uma ótima direção e atuações memoráveis.

