Remake de Sete Homens e um Destino diverte e atualiza gênero

Um bom faroeste tem a receita simples: personagens duros, diálogos curtos e instigantes, clima árido e muita violência. Adicione a isso uma pitada de humor e chegamos ao ótimo longa-metragem Sete Homens e Um Destino, remake do filme homônimo de 1960 que, por sua vez, era uma versão western de Os Sete Samurais (1954), de Akira Kurosawa, que - adivinhem? - era uma versão samurai dos faroestes da época.

Nesta nova versão, sai o bando de ladrões que invadia vilas e entra uma espécie de coronel "dono da cidade" - que manda até nas autoridades policiais locais - , e quer retirar a população à força para explorar o ouro das terras.

Desesperada, Emma Cullen (Haley Bennett) oferece tudo o que tem para o pistoleiro Sam Chisolm (Denzel Washington) tentar impedir o retorno do vilão Bartholomew Bogue (Peter Sarsgaard), que deu o prazo de três semanas para todos saírem.

Destemido, ele aceita o desafio, mas, ciente da desvantagem, reúne um grupo para ajudá-lo, transformando-os nos "sete magníficos" do título original.

Multiétnico

Os novos magníficos formam um grupo multiétnico, incluindo um oriental (para fisgar o público chinês que rende milhões ao cinema americano), um indígena - vilão em muitos faroestes - e um afro-americano, quase completamente ausente no gênero.

O diretor Antoine Fuqua, que comandou Denzel nos ótimos Dias de Treinamento e O Protetor, soube utilizar a receita tradicional dos westerns, com direito a closes nos olhos dos personagens e nos coldres da cintura, além de mostrar as ruas desertas da vila e o saloon com a famosa porta de vai-e-vem.

Ele criou um filme atual e com um frescor ideal para o público jovem, que ainda tem aversão ao gênero - muito por culpa de filmes que não fizeram jus ao faroeste -, e aos mais nostálgicos que adoram um bang bang.

Mas é bom alertar aos não iniciados: ao contrário do senso comum, o faroeste não tem tiroteios desenfreados.

Ele é muito bem dividido em um início mais agitado, um desenvolvimento mais lento, na preparação para o grande clímax, quando, aí sim, os duelos dão o tom.

Velhos conhecidos

Enquanto no original havia jovens atores que se tornaram verdadeiros astros após o filme, como Steve McQueen, James Coburn, Charles Bronson e Eli Wallach, nesta nova versão são velhos conhecidos que comandam: Denzel Washington, Ethan Hawke, Vincent D´Onofrio e, o mais "novo" do grupo, Chris Pratt, sucesso em Guardiões da Galáxia e Jurassic Park.

O roteiro escrito por Richard Wenk (O Protetor) e Nic Pizzolatto (da ótima série True Detective) dá espaço para todos aparecerem, sendo democrático na participação de cada um do numeroso elenco.

Elenco esse que teria até o baiano Wagner Moura, cotado para viver o latino Vasquez, mas que não pôde participar porque teve que gravar a segunda temporada do sucesso Narcos.

Trilha ritmada

Um dos sucessos do Sete Homens e um Destino original foi a ótima trilha sonora composta por Elmer Bernstein. A canção tema se tornou até jingle de uma famosa marca de cigarros - e era utilizada até recentemente, antes da proibição da publicidade no país.

No remake, a trilha continua sendo um dos pontos fortes, com direito até a uma bela homenagem ao tema original. As canções foram compostas secretamente por James Horner, que as entregou ao diretor Fuqua após ler o roteiro. Infelizmente, Horner não pôde ouvir o resultado do trabalho, já que faleceu, em 2015.

Sete Homens e um Destino chega em boa hora, já que o faroeste estava carente de um bom filme desde Os Imperdoáveis, de 1992, dirigido por Clint Eastwood.

Que o sucesso desta versão motive até o velho Clint a retornar às suas origens e que novos longas do gênero sejam lançados.

